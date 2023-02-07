https://sputnikarabic.ae/20230207/خبير-جيولوجي-يحمل-البنائين-مسؤولية-انهيار-الأبنية-في-اللاذقية--1073226441.html
خبير جيولوجي يحمل البنائين مسؤولية انهيار الأبنية في اللاذقية
خبير جيولوجي يحمل البنائين مسؤولية انهيار الأبنية في اللاذقية
نناقش في هذه الحلقة: العقوبات تعرقل وصول المساعدات لسوريا؛ زيلينسكي يعتزم حضور قمة الاتحاد الأوروبي؛ بكين تعترف بأن المنطاد الثاني الذي رُصد فوق أمريكا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T14:10+0000
2023-02-07T14:10+0000
2023-02-07T14:10+0000
راديو
بلا قيود
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خبير جيولوجي يحمل مسؤولية انهيار الأبنية في اللاذقية إلى البنائين
خبير جيولوجي يحمل مسؤولية انهيار الأبنية في اللاذقية إلى البنائين
لا تزال السلطات التركية والسورية تكافح لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأدى إلى مقتل الآلاف وإصابات عشرات الآلاف، بينما مدت دول عربية ودولية جسرا جويا مع الدولتين لمساعدتهما، لكن الأمر في سوريا يبقى أكثر تعقيدا إذ منعت العقوبات الغربية المفروضة، وصول المساعدات وفرق الإنقاذ كما يجب، ضاربة عرض الحائط الحاجة الإنسانية الماسة لمساعدة العالقين من الأحياء على وجه الخصوص، وإمكانية إنقاذهم، ورغم ذلك أرسلت روسيا والجزائر والعراق و"حزب الله" اللبناني، وإيران، والإمارات، وتونس، ودول أخرى مساعدات عاجلة لسوريا.حول أسباب هذا الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال، قال أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة "تشرين"، أحمد بلال، لـ "بلا قيود":خبير نفطي: أغلب الدول غير مستعدة لشغل مكان روسيا في مجال الطاقة والنفطفي خطوة مفاجئة، اتخذت شركة "أرامكو" السعودية قرارا برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا، بمقدار 20 سنتا أمريكيا، لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار المنطقة، وفقا لما أعلنت عنه وسائل إعلام أمريكية.حول هذا الموضوع، قال المحلّل الاقتصادي عمر الحلبوسي لبرنامج "بلا قيود":وأضاف الحلبوسي: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير جيولوجي يحمل البنائين مسؤولية انهيار الأبنية في اللاذقية
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نناقش في هذه الحلقة: العقوبات تعرقل وصول المساعدات لسوريا؛ زيلينسكي يعتزم حضور قمة الاتحاد الأوروبي؛ بكين تعترف بأن المنطاد الثاني الذي رُصد فوق أمريكا اللاتينية تابع لها؛ السعودية تعتزم رفع أسعار الخام الخفيف لآسيا الشهر المقبل؛ جمعية مصارف لبنان تعلن عن بدء البنوك إضرابا مفتوحا؛ أكبر إضراب ببريطانيا في قطاع الصحة العامة.
لا تزال السلطات التركية والسورية تكافح لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأدى إلى مقتل الآلاف وإصابات عشرات الآلاف، بينما مدت دول عربية ودولية جسرا جويا مع الدولتين لمساعدتهما، لكن الأمر في سوريا يبقى أكثر تعقيدا إذ منعت العقوبات الغربية المفروضة، وصول المساعدات وفرق الإنقاذ كما يجب، ضاربة عرض الحائط الحاجة الإنسانية الماسة لمساعدة العالقين من الأحياء على وجه الخصوص، وإمكانية إنقاذهم، ورغم ذلك أرسلت روسيا والجزائر والعراق و"حزب الله" اللبناني، وإيران، والإمارات، وتونس، ودول أخرى مساعدات عاجلة لسوريا.
حول أسباب هذا الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال، قال أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة "تشرين"، أحمد بلال، لـ "بلا قيود":
"هذه المنطقة في سوريا معرضة للزلازل، وحصل ذلك عبر التاريخ، وكوننا لا نستطيع التنبؤ بالزلزال، علينا أن نستعد له دائما من خلال اتخاذ إجراءات السلامة العامة دائما، بحيث تتوفر هذه الإمكانيات لدى كل محافظة تقع ضمن نطاق احتمال التعرض للكوارث الطبيعية، ولكن الذي سبب كل هذا الدمار في سوريا، هو عدم الالتزام بمعايير البناء الصحيحة، لو أن البناء متين ومجهز بشكل جيد، ما سبب الزلزال هذه الانهيارات في الأبنية، حتى لو كانت شدته 6 درجات".
خبير نفطي: أغلب الدول غير مستعدة لشغل مكان روسيا في مجال الطاقة والنفط
في خطوة مفاجئة، اتخذت شركة "أرامكو" السعودية قرارا برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا، بمقدار 20 سنتا أمريكيا، لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار المنطقة، وفقا لما أعلنت عنه وسائل إعلام أمريكية.
حول هذا الموضوع، قال المحلّل الاقتصادي عمر الحلبوسي لبرنامج "بلا قيود":
"أعتقد أنّ هذا القرار جاء لتعويض الخسائر التي حدثت بأسعار النفط أثناء فترة كورونا، وبالإضافة إلى ذلك هناك توقعات في الوقت الحالي إلى إمكانية تدهور أسعار النفط خصوصا بعد التعافي من مخلفات جائحة كورونا في الصين وإعادة العمل في المصانع والشركات الصينية مما سيزيد بالضرورة الطلب على النفط واستهلاكه وسيؤدي ذلك انخفاضا في أسعاره، والكثير من الدول مستعدة بتوفير أسعار النفط بشكل منخفض وستكون في مستويات ما بين 80 و83 دولارا في الأيام القادمة".
"حاليا، تحاول الكثير من الشركات النفطية جاهدة من أجل تحقيق المكاسب والسيطرة على أسواق النفط، وقرار المملكة العربية السعودية باتخاذ مثل هذا القرار في ظل هذه الأزمة العالمية للطاقة، فهي بلد ذو سيادة تستطيع أن تأخذ قراراتها بشكل مستقل، ولكن قد تكون هناك بعض الاتفاقات والتفاهمات مع دول أخرى من أجل رفع أسعار النفط، خاصة وأن هناك مساعيا أمريكية لتحديد سقف جديد لأسعار النفط الروسي، وبالتالي هذا القرار المفاجئ جاء في هذا التوقيت دون أي إجراءات استقباقية، قد يكون بهدف توفير مزيد من الضغط على الدول التي لديها تعاونات مع روسيا ذات القوة الاقتصادية الكبيرة وفي مجالات أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...