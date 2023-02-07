https://sputnikarabic.ae/20230207/خطوات-لحماية-نفسك-ماذا-تفعل-إذا-وقع-زلزال؟-1073211446.html
خطوات لحماية نفسك.. ماذا تفعل إذا وقع زلزال؟
خطوات لحماية نفسك.. ماذا تفعل إذا وقع زلزال؟
من المهم دائما الاستعداد مسبقا لأي حدث محتمل قد يعرضنا للخطر. لذلك علينا أن نكون على دراية بالإجراءات التي يمكن أن تنقذ الأرواح. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:20+0000
2023-02-07T09:20+0000
2023-02-07T09:20+0000
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كلما قلّت احتمالية وقوع حدث زادت صعوبة فهمه، وبالتالي فإننا نعرف القليل عن تواتر حدوثه، ولا نميل إلى الاستعداد لوقوعه.لكن ماذا نفعل وكيف نتصرف إذا وقع زلزال سواء كنا داخل المنزل أو في الخارج أو عند الشاطئ أو نقود سيارتنا، وما هي المحاذير التي علينا تجنبها في تلك اللحظات العصيبة.عند الإقامة داخل مبنى:إذا كنت داخل مبنى عند بدء الزلزال، فانتقل بسرعة إلى مكان آمن بالترتيب التالي للأولوية:1- إذا تمكنت من الخروج من المبنى في بضع ثوان - فاخرج إلى منطقة مفتوحة.2- إذا لم تتمكن من الخروج اجلس أسفل مكتب أو طاولة وتمسك بها أو ابق في مواجهة الحائط الداخلي.3- قم بتغطية رأسك ورقبتك (وجسمك بالكامل إن أمكن) أسفل طاولة أو مكتب متين.4- ابق بعيدا عن النوافذ والمدافئ والأثاث الثقيل أو الأجهزة.5- إذا كنت في المطبخ أغلق الموقد بسرعة6- اخرج من المطبخ، فهو مكان خطير (يمكن أن تقع عليك الأشياء).7- إذا كنت غير قادر على التحرك من السرير احم نفسك من الأجسام المتساقطة عن طريق التستر بالبطانيات والوسائد.8- لا تنزل إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض للاصطدام بالزجاج المتساقط أو الحطام.9- لا تركض في الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال. ستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.10- إذا كنت محاصرا تحت الانقاض، ابق هادئا. حاول جذب انتباه شخص ما من خلال النقر على الأجزاء الصلبة أو المعدنية التي تستطيع الوصول إليها. قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرصك في النجاة.إذا حدث الزلزال أثناء وجودك في الخارج:-ابق في العراء وابتعد عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء وأي شيء آخر قد يقع عليك.إذا كنت تقود:1-إذا كنت تقود السيارة - توقف ولكن بحذر. حرك سيارتك بعيدا عن حركة المرور قدر الإمكان.2- لا تتوقف عند جسر أو كوبري أو تحته أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو إشارات المرور.3-ابق داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز4-قم بتشغيل الراديو للحصول على معلومات البث في حالات الطوارئ.5-في حالة سقوط أحد خطوط الكهرباء على السيارة ابق في الداخل حتى يقوم شخص مدرب بإزالة السلك.6-عند استئناف القيادة احترس من وجود فواصل في الرصيف والصخور المتساقطة والمطبات في الطريق.عند الإقامة على الشاطئ:1-ابتعد عن الشاطئ قدر الإمكان خوفًا من "تسونامي". تراجع قوي ومفاجئ للبحر - علامة على اقتراب "تسونامي".2-أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة الشاطئ، يجب عليهم الصعود إلى الطابق الرابع من مبنى مجاور.3-لا تعد إلى الشاطئ خلال 12 ساعة بعد الزلزال.إذا كنت في مكان مزدحم1-إذا كنت داخل مكان مزدحم انزل تحت أي أثاث متين، وتمسك به جيدا وحاول تغطية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج.2-لا تتسرع في الخروج. سيكون لدى الآخرين نفس الفكرة.3-ابتعد عن أرفف العرض التي تحتوي على أشياء قد تسقط.ما الذي يجب ألا تفعله أثناء الزلزال؟1-بعد انتهاء الزلزال لا تقم بتشغيل الغاز مرة أخرى إذا قمت بإيقاف تشغيله؛ دع شركة الغاز تفعل ذلك.2-لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات أو الأجهزة الكهربائية حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز.3-لا تستخدم المصاعد أثناء وبعد الزلزال، لأنه الكهرباء قد تنقطع.4-إن كنت بالخارج فإن المنطقة القريبة من الجدران الخارجية للمبنى هي أخطر مكان. غالبا ما تكون النوافذ والواجهات والتفاصيل المعمارية هي الأجزاء الأولى من المبنى الذي ينهار. ابتعد عن منطقة الخطر هذه.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال, العالم
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال, العالم
خطوات لحماية نفسك.. ماذا تفعل إذا وقع زلزال؟
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من المهم دائما الاستعداد مسبقا لأي حدث محتمل قد يعرضنا للخطر. لذلك علينا أن نكون على دراية بالإجراءات التي يمكن أن تنقذ الأرواح.
كلما قلّت احتمالية وقوع حدث زادت صعوبة فهمه، وبالتالي فإننا نعرف القليل عن تواتر حدوثه، ولا نميل إلى الاستعداد لوقوعه.
لكن ماذا نفعل وكيف نتصرف إذا وقع زلزال
سواء كنا داخل المنزل أو في الخارج أو عند الشاطئ أو نقود سيارتنا، وما هي المحاذير التي علينا تجنبها في تلك اللحظات العصيبة.
إذا كنت داخل مبنى عند بدء الزلزال
، فانتقل بسرعة إلى مكان آمن بالترتيب التالي للأولوية:
1- إذا تمكنت من الخروج من المبنى في بضع ثوان - فاخرج إلى منطقة مفتوحة.
2- إذا لم تتمكن من الخروج اجلس أسفل مكتب أو طاولة وتمسك بها أو ابق في مواجهة الحائط الداخلي.
3- قم بتغطية رأسك ورقبتك (وجسمك بالكامل إن أمكن) أسفل طاولة أو مكتب متين.
4- ابق بعيدا عن النوافذ والمدافئ والأثاث الثقيل أو الأجهزة.
5- إذا كنت في المطبخ أغلق الموقد بسرعة
6- اخرج من المطبخ، فهو مكان خطير (يمكن أن تقع عليك الأشياء).
7- إذا كنت غير قادر على التحرك من السرير احم نفسك من الأجسام المتساقطة عن طريق التستر بالبطانيات والوسائد.
8- لا تنزل إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض للاصطدام بالزجاج المتساقط أو الحطام.
9- لا تركض في الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء الزلزال. ستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.
10-
إذا كنت محاصرا تحت الانقاض
، ابق هادئا. حاول جذب انتباه شخص ما من خلال النقر على الأجزاء الصلبة أو المعدنية التي تستطيع الوصول إليها. قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرصك في النجاة.
إذا حدث الزلزال أثناء وجودك في الخارج:
-ابق في العراء وابتعد عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء وأي شيء آخر قد يقع عليك.
1-
إذا كنت تقود السيارة
- توقف ولكن بحذر. حرك سيارتك بعيدا عن حركة المرور قدر الإمكان.
2- لا تتوقف عند جسر أو كوبري أو تحته أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو إشارات المرور.
3-ابق داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز
4-قم بتشغيل الراديو للحصول على معلومات البث في حالات الطوارئ.
5-في حالة سقوط أحد خطوط الكهرباء على السيارة ابق في الداخل حتى يقوم شخص مدرب بإزالة السلك.
6-عند استئناف القيادة احترس من وجود فواصل في الرصيف والصخور المتساقطة والمطبات في الطريق.
1-
ابتعد عن الشاطئ قدر الإمكان خوفًا من "تسونامي
". تراجع قوي ومفاجئ للبحر - علامة على اقتراب "تسونامي".
2-أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة الشاطئ، يجب عليهم الصعود إلى الطابق الرابع من مبنى مجاور.
3-لا تعد إلى الشاطئ خلال 12 ساعة بعد الزلزال.
1-إذا كنت داخل مكان مزدحم انزل تحت أي أثاث متين، وتمسك به جيدا وحاول تغطية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج.
2-لا تتسرع في الخروج. سيكون لدى الآخرين نفس الفكرة.
3-ابتعد عن أرفف العرض التي تحتوي على أشياء قد تسقط.
ما الذي يجب ألا تفعله أثناء الزلزال؟
1-بعد انتهاء الزلزال لا تقم بتشغيل الغاز مرة أخرى إذا قمت بإيقاف تشغيله؛ دع شركة الغاز تفعل ذلك.
2-لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات أو الأجهزة الكهربائية حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز.
3-
لا تستخدم المصاعد
أثناء وبعد الزلزال، لأنه الكهرباء قد تنقطع.
4-إن كنت بالخارج فإن المنطقة القريبة من الجدران الخارجية للمبنى هي أخطر مكان. غالبا ما تكون النوافذ والواجهات والتفاصيل المعمارية هي الأجزاء الأولى من المبنى الذي ينهار. ابتعد عن منطقة الخطر هذه.