https://sputnikarabic.ae/20230207/خطوة-مهمة-في-معرفة-أسباب-الزلازل-الشمسية-وكرات-فولاذية-تصنع-نوعا-جديدا-من-الجليد-1073224746.html
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
اكتشف علماء نوعا جديدا من الجليد يسمى الجليد غير المتبلور متوسط الكثافة له نفس كثافة الماء السائل، لذا فإن دراسته يمكن أن تساعدنا في فهم السلوك الغريب للمياه... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:25+0000
2023-02-07T13:25+0000
2023-02-07T13:28+0000
راديو
مرايا العلوم
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خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
حلقة برنامج مرايا العلوم: خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
- لم يتم تفسير التموجات الغامضة في بلازما الشمس لعقود من الزمن، ولكنها قد تكون ناجمة عن حزم غريبة من الإلكترونات عالية الطاقة التي تطلق إلى الداخل بواسطة التوهجات الشمسية.- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتعرف على مصطلحات مهمة في الفيزياء، وهي تشتت تومسون، وتأثير كومبتون، وتبعثر رايلي، وهي تبعثرات مرنة للفوتونات عند اصطدامها بجسيمات أولية مشحونة، مثل الإلكترونات الحرة أو شبه الحرة مع رصد السلوك ضمن نطاقات المجالات المغناطيسية.- كذلك نلتقي عالم الفيزياء النظرية آرثر كومبتون الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تأثير كومبتون. وهو من اكتشف طبيعة جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي، الذي كان اكتشافا مهما في ذلك الوقت، كما ساهم في إثبات الطبيعة الموجية للضوء.
https://sputnikarabic.ae/20230125/علماء-روس-يكتشفون-للمرة-الأولى-8-كواكب-خارج-مجموعتنا-الشمسية-1072685278.html
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مرايا العلوم
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
13:25 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
اكتشف علماء نوعا جديدا من الجليد يسمى الجليد غير المتبلور متوسط الكثافة له نفس كثافة الماء السائل، لذا فإن دراسته يمكن أن تساعدنا في فهم السلوك الغريب للمياه عند درجات الحرارة المنخفضة.
- لم يتم تفسير التموجات الغامضة في بلازما الشمس لعقود من الزمن، ولكنها قد تكون ناجمة عن حزم غريبة من الإلكترونات عالية الطاقة التي تطلق إلى الداخل بواسطة التوهجات الشمسية.
- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتعرف على مصطلحات مهمة في الفيزياء، وهي تشتت تومسون، وتأثير كومبتون، وتبعثر رايلي، وهي تبعثرات مرنة للفوتونات عند اصطدامها بجسيمات أولية مشحونة، مثل الإلكترونات الحرة أو شبه الحرة مع رصد السلوك ضمن نطاقات المجالات المغناطيسية.
- كذلك نلتقي عالم الفيزياء النظرية آرثر كومبتون الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تأثير كومبتون. وهو من اكتشف طبيعة جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي، الذي كان اكتشافا مهما في ذلك الوقت، كما ساهم في إثبات الطبيعة الموجية للضوء.