عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/خطوة-مهمة-في-معرفة-أسباب-الزلازل-الشمسية-وكرات-فولاذية-تصنع-نوعا-جديدا-من-الجليد-1073224746.html
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
اكتشف علماء نوعا جديدا من الجليد يسمى الجليد غير المتبلور متوسط الكثافة له نفس كثافة الماء السائل، لذا فإن دراسته يمكن أن تساعدنا في فهم السلوك الغريب للمياه... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:25+0000
2023-02-07T13:28+0000
راديو
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073224485_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_87984eb1262dfb8421bed2a6592f18f1.png
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
حلقة برنامج مرايا العلوم: خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
- لم يتم تفسير التموجات الغامضة في بلازما الشمس لعقود من الزمن، ولكنها قد تكون ناجمة عن حزم غريبة من الإلكترونات عالية الطاقة التي تطلق إلى الداخل بواسطة التوهجات الشمسية.- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتعرف على مصطلحات مهمة في الفيزياء، وهي تشتت تومسون، وتأثير كومبتون، وتبعثر رايلي، وهي تبعثرات مرنة للفوتونات عند اصطدامها بجسيمات أولية مشحونة، مثل الإلكترونات الحرة أو شبه الحرة مع رصد السلوك ضمن نطاقات المجالات المغناطيسية.- كذلك نلتقي عالم الفيزياء النظرية آرثر كومبتون الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تأثير كومبتون. وهو من اكتشف طبيعة جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي، الذي كان اكتشافا مهما في ذلك الوقت، كما ساهم في إثبات الطبيعة الموجية للضوء.
https://sputnikarabic.ae/20230125/علماء-روس-يكتشفون-للمرة-الأولى-8-كواكب-خارج-مجموعتنا-الشمسية-1072685278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073224485_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_cb1d4be08ff24f69121d80b0dfdc2410.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم
مرايا العلوم

خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد

13:25 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 07.02.2023)
راديو
خطوة مهمة في معرفة أسباب الزلازل الشمسية وكرات فولاذية تصنع نوعا جديدا من الجليد
تابعنا عبرTelegram
اكتشف علماء نوعا جديدا من الجليد يسمى الجليد غير المتبلور متوسط الكثافة له نفس كثافة الماء السائل، لذا فإن دراسته يمكن أن تساعدنا في فهم السلوك الغريب للمياه عند درجات الحرارة المنخفضة.
- لم يتم تفسير التموجات الغامضة في بلازما الشمس لعقود من الزمن، ولكنها قد تكون ناجمة عن حزم غريبة من الإلكترونات عالية الطاقة التي تطلق إلى الداخل بواسطة التوهجات الشمسية.
كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مجتمع
علماء روس يكتشفون للمرة الأولى 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية
25 يناير, 09:17 GMT
- في هذه الحلقة أيضا نقلب معا صفحات القاموس العلمي لنتعرف على مصطلحات مهمة في الفيزياء، وهي تشتت تومسون، وتأثير كومبتون، وتبعثر رايلي، وهي تبعثرات مرنة للفوتونات عند اصطدامها بجسيمات أولية مشحونة، مثل الإلكترونات الحرة أو شبه الحرة مع رصد السلوك ضمن نطاقات المجالات المغناطيسية.
- كذلك نلتقي عالم الفيزياء النظرية آرثر كومبتون الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927 عن اكتشافه تأثير كومبتون. وهو من اكتشف طبيعة جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي، الذي كان اكتشافا مهما في ذلك الوقت، كما ساهم في إثبات الطبيعة الموجية للضوء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала