https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-الإمارات-يأمر-بتقديم-100-مليون-دولار-لإغاثة-سوريا-وتركيا-من-الزلزال--1073226320.html
رئيس الإمارات يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة سوريا وتركيا من الزلزال
رئيس الإمارات يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة سوريا وتركيا من الزلزال
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T14:01+0000
2023-02-07T14:01+0000
2023-02-07T14:01+0000
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وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن مبادرة الرئيس الإماراتي "تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون، والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف".وأمس الاثنين، كتب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر"، تعليقًا على زلزال تركيا وسوريا: "حفظ الله شعبي سوريا وتركيا.. وندعو الله تعالى أن يلطف بهما إثر تعرضهما للزلزال.. نقف معهما متضامنين في هذه المحنة الصعبة".وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي
رئيس الإمارات يأمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة سوريا وتركيا من الزلزال
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أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أمرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، أمس.
وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن مبادرة الرئيس الإماراتي "تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون، والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف".
وأمس الاثنين، كتب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر"، تعليقًا على زلزال تركيا وسوريا: "حفظ الله شعبي سوريا وتركيا.. وندعو الله تعالى أن يلطف بهما إثر تعرضهما للزلزال.. نقف معهما متضامنين في هذه المحنة الصعبة".
وضرب زلزال مدمر
قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية
للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.