https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-الهلال-الأحمر-السوري-نطالب-برفع-العقوبات-لنتمكن-من-مواجهة-تداعيات-الزلزال-المدمر-1073211891.html
رئيس الهلال الأحمر السوري: نطالب برفع العقوبات لنتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر
رئيس الهلال الأحمر السوري: نطالب برفع العقوبات لنتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر
دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لتتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:24+0000
2023-02-07T09:24+0000
2023-02-07T10:05+0000
العالم العربي
زلزال
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دمشق - سبوتنيك. وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "نناشد برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر".كما أوضح أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية ما زال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات".كما أشار إلى أن "الحكومة السورية أنشأت 126 مركز إيواء في حلب فقط.. ونحن جاهزون لتخديمها وفق الإمكانيات المتاحة".وأكد أن "روسيا العراق والكويت والجزائر وغيرها قدموا مساعدات.. نحن بحاجة لمساعدة كل الدول".في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20230207/انتهاء-عمليات-الإنقاذ-في-حماة-والكشف-عن-حصيلة-الضحايا---1073211187.html
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العالم العربي, زلزال
رئيس الهلال الأحمر السوري: نطالب برفع العقوبات لنتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر
09:24 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
دعا رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، اليوم الثلاثاء، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده لتتمكن من مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
دمشق - سبوتنيك. وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "نناشد برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر".
وتابع: "نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لنتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سورية بأسرع وقت".
كما أوضح أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية ما زال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات".
كما أشار إلى أن "الحكومة السورية أنشأت 126 مركز إيواء في حلب فقط.. ونحن جاهزون لتخديمها وفق الإمكانيات المتاحة".
وأكد أن "روسيا العراق والكويت والجزائر وغيرها قدموا مساعدات.. نحن بحاجة لمساعدة كل الدول".
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا
، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.