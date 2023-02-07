https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-وزراء-بريطانيا-يشكل-4-وزارت-جديدة-1073233963.html

رئيس وزراء بريطانيا يشكل 4 وزارات جديدة

رئيس وزراء بريطانيا يشكل 4 وزارات جديدة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بخفض فواتير الطاقة المرتفعة للغاية، في الوقت الذي أجرى فيه تعديلا على حكومته مع التركيز على الطاقة. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T16:46+0000

2023-02-07T16:46+0000

2023-02-07T16:48+0000

بريطانيا

تعديل حكومي

وزارة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg

وابتكر سوناك 4 وزارات في أول تعديل حكومي منذ صعوده المفاجئ للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يسعى لإنقاذ فرص حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات المحلية في مايو/ أيار.وأنشأ رئيس الوزراء وزارة جديدة لأمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بقيادة غرانت شابس، بحسب "فرانس برس".أطلق سوناك أيضا وزارة جديدة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، تولتها وزيرة الثقافة السابقة ميشيل دونلان. كما تولت لوسي فريزر وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.ووسع رئيس الوزراء البريطاني مسؤوليات وزيرة التجارة كيمي بادينوك لتشمل الأعمال والتجارة.يذكر أن سوناك يتعرض لضغوط لإثبات كفاءته منذ توليه المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول.وأثار بعض المسؤولين في حزبه حول إذا كان يركز بشكل مبالغ فيه على المسائل الإدارية وأمور الإشراف ويفتقر إلى أيديولوجية أو رؤية واضحة من أجل بريطانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعرب-عن-أسفه-لمصرع-عدد-من-المهاجرين-غرقا-في-القنال-الإنجليزي-1071193127.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, تعديل حكومي, وزارة