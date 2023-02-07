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https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-وزراء-بريطانيا-يشكل-4-وزارت-جديدة-1073233963.html
رئيس وزراء بريطانيا يشكل 4 وزارات جديدة
رئيس وزراء بريطانيا يشكل 4 وزارات جديدة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بخفض فواتير الطاقة المرتفعة للغاية، في الوقت الذي أجرى فيه تعديلا على حكومته مع التركيز على الطاقة. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:46+0000
2023-02-07T16:48+0000
بريطانيا
تعديل حكومي
وزارة
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وابتكر سوناك 4 وزارات في أول تعديل حكومي منذ صعوده المفاجئ للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يسعى لإنقاذ فرص حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات المحلية في مايو/ أيار.وأنشأ رئيس الوزراء وزارة جديدة لأمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بقيادة غرانت شابس، بحسب "فرانس برس".أطلق سوناك أيضا وزارة جديدة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، تولتها وزيرة الثقافة السابقة ميشيل دونلان. كما تولت لوسي فريزر وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.ووسع رئيس الوزراء البريطاني مسؤوليات وزيرة التجارة كيمي بادينوك لتشمل الأعمال والتجارة.يذكر أن سوناك يتعرض لضغوط لإثبات كفاءته منذ توليه المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول.وأثار بعض المسؤولين في حزبه حول إذا كان يركز بشكل مبالغ فيه على المسائل الإدارية وأمور الإشراف ويفتقر إلى أيديولوجية أو رؤية واضحة من أجل بريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعرب-عن-أسفه-لمصرع-عدد-من-المهاجرين-غرقا-في-القنال-الإنجليزي-1071193127.html
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بريطانيا, تعديل حكومي, وزارة
بريطانيا, تعديل حكومي, وزارة

رئيس وزراء بريطانيا يشكل 4 وزارات جديدة

16:46 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 16:48 GMT 07.02.2023)
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، بخفض فواتير الطاقة المرتفعة للغاية، في الوقت الذي أجرى فيه تعديلا على حكومته مع التركيز على الطاقة.
وابتكر سوناك 4 وزارات في أول تعديل حكومي منذ صعوده المفاجئ للسلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يسعى لإنقاذ فرص حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات المحلية في مايو/ أيار.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
سوناك يعرب عن أسفه لمصرع عدد من المهاجرين غرقا في القنال الإنجليزي
14 ديسمبر 2022, 13:23 GMT
وأنشأ رئيس الوزراء وزارة جديدة لأمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بقيادة غرانت شابس، بحسب "فرانس برس".
أطلق سوناك أيضا وزارة جديدة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، تولتها وزيرة الثقافة السابقة ميشيل دونلان. كما تولت لوسي فريزر وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.
ووسع رئيس الوزراء البريطاني مسؤوليات وزيرة التجارة كيمي بادينوك لتشمل الأعمال والتجارة.
يذكر أن سوناك يتعرض لضغوط لإثبات كفاءته منذ توليه المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأثار بعض المسؤولين في حزبه حول إذا كان يركز بشكل مبالغ فيه على المسائل الإدارية وأمور الإشراف ويفتقر إلى أيديولوجية أو رؤية واضحة من أجل بريطانيا.
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