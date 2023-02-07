عربي
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
https://sputnikarabic.ae/20230207/رصد-أقوى-زلزال-منذ-40-عاما-في-ولاية-نيويورك-1073199407.html
رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك
رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك
تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T04:17+0000
2023-02-07T04:17+0000
العالم
نيويورك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050127985_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d781828abf0ab67e8c6fa71d80396964.jpg
وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم رصد الزلزال يوم الاثنين الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي (14.15 بتوقيت موسكو) على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وقالت القناة "ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية."منذ عام 1983، سجلت منطقة غرب سينيكا 24 زلزالا بلغت قوته 2.5 درجة، لكن أقواها كان يوم الاثنين، وفقا لشبكة إن بي سي.
نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050127985_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_88620bb450eb49ca91eb9c0815445c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نيويورك
العالم, نيويورك

رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك

04:17 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Ed Jonesإحياء الذكرى الـ20 لأاحداث 11/9 في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 10 سبتمبر 2021
إحياء الذكرى الـ20 لأاحداث 11/9 في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
تابعنا عبرTelegram
تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي.
وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم رصد الزلزال يوم الاثنين الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي (14.15 بتوقيت موسكو) على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت القناة "ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية."
منذ عام 1983، سجلت منطقة غرب سينيكا 24 زلزالا بلغت قوته 2.5 درجة، لكن أقواها كان يوم الاثنين، وفقا لشبكة إن بي سي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала