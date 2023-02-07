https://sputnikarabic.ae/20230207/رصد-أقوى-زلزال-منذ-40-عاما-في-ولاية-نيويورك-1073199407.html
رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك
رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك
تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T04:17+0000
2023-02-07T04:17+0000
2023-02-07T04:17+0000
العالم
نيويورك
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وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم رصد الزلزال يوم الاثنين الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي (14.15 بتوقيت موسكو) على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.وقالت القناة "ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية."منذ عام 1983، سجلت منطقة غرب سينيكا 24 زلزالا بلغت قوته 2.5 درجة، لكن أقواها كان يوم الاثنين، وفقا لشبكة إن بي سي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, نيويورك
رصد أقوى زلزال منذ 40 عاما في ولاية نيويورك
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تم رصد أقوى زلزال في السنوات الأربعين الماضية في الجزء الشمالي الغربي من ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير شبكة إن بي سي.
وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تم رصد الزلزال يوم الاثنين
الساعة 11.15 بالتوقيت العالمي (14.15 بتوقيت موسكو) على بعد كيلومترين شرق مدينة سينيكا الغربية. يقع المركز على عمق ثلاثة كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت القناة "ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة صباح الاثنين قرب بوفالو بنيويورك، وهو أقوى زلزال تم رصده في المنطقة خلال الأربعين عاما الماضية."
منذ عام 1983، سجلت منطقة غرب سينيكا 24 زلزالا بلغت قوته 2.5 درجة، لكن أقواها كان يوم الاثنين، وفقا لشبكة إن بي سي.