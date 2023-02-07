https://sputnikarabic.ae/20230207/روسآتوم-الروسية-تبحث-بناء-محطة-للطاقة-النووية-في-سريلانكا-1073199499.html
"روسآتوم" الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا
"روسآتوم" الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا
أعلنت السفيرة السريلانكية لدى روسيا جانيتا أبيفيكرما لياناج، أن بلادها تبحث مع شركة "روسآتوم" بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T04:56+0000
2023-02-07T04:56+0000
2023-02-07T04:56+0000
روسيا
سيرلانكا
العالم
روساتوم
محطة طاقة نووية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفيرة لوكالة سبوتنيك: "ترغب روسآتوم في بناء محطة الطاقة النووية هذه في سريلانكا... مناقشة المشروع جارية، وآمل أن تتم بنجاح، وينبغي على ممثلي روساتوم زيارة سريلانكا".هذا وأعلنت مصادر روسية، الشهر الماضي، أن موسكو تفاوض سريلانكا لبناء محطتين للطاقة النووية.وأكد السفير الروسي في سريلانكا، ليفان دزاجاريان، أن موسكو تعقد مباحثات مع سريلانكا لبناء محطتين صغيرتين للطاقة النووية ، بسعة 55 ميجا وات لكل منهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرلانكا, العالم, روساتوم, محطة طاقة نووية
روسيا, سيرلانكا, العالم, روساتوم, محطة طاقة نووية
"روسآتوم" الروسية تبحث بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا
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أعلنت السفيرة السريلانكية لدى روسيا جانيتا أبيفيكرما لياناج، أن بلادها تبحث مع شركة "روسآتوم" بناء محطة للطاقة النووية في سريلانكا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السفيرة لوكالة سبوتنيك: "ترغب روسآتوم في بناء محطة الطاقة النووية هذه في سريلانكا... مناقشة المشروع جارية، وآمل أن تتم بنجاح، وينبغي على ممثلي روساتوم زيارة سريلانكا".
هذا وأعلنت مصادر روسية، الشهر الماضي، أن موسكو تفاوض سريلانكا لبناء محطتين للطاقة النووية.
وأكد السفير الروسي في سريلانكا، ليفان دزاجاريان، أن موسكو تعقد مباحثات مع سريلانكا لبناء محطتين
صغيرتين للطاقة النووية ، بسعة 55 ميجا وات لكل منهما.