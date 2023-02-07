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https://sputnikarabic.ae/20230207/روسيا-تستأنف-الرحلات-من-مطار-نيجني-نوفغورود-إلى-شرم-الشيخ-1073227553.html
روسيا تستأنف الرحلات من مطار "نيجني نوفغورود" إلى شرم الشيخ
روسيا تستأنف الرحلات من مطار "نيجني نوفغورود" إلى شرم الشيخ
أعلن المكتب الإعلامي في مطار نيجني نوفغورود الروسي الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من مطار "نيجني نوفغورود" الدولي إلى شرم الشيخ. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T14:36+0000
2023-02-07T14:36+0000
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نيجني نوفغورود–سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب بهذا الشأن، بأنه "تقرر استئناف الرحلات الجوية من مطار نيجني نوفغورود الدولي الذي يحمل اسم الطيار الروسي الشهير تشكالوف (تدير أموره شركة "مطارات الأقاليم") إلى مصر، بالتحديد إلى منتجع شرم الشيخ.وستقوم بتنفيذ هذه الرحلات شركة جديدة بالنسبة لهذا المطار وهي المصرية العالمية للطيران، وذلك بواسطة طائرات إيرباص إيه 32".ومن المخطط أن تقوم المصرية العالمية للطيران، بتنفيذ رحلاتها الجوية مرتين في الأسبوع خلال يومي الأحد والأربعاء، في إطار تنفيذ برنامج الرحلات للطيران العرضي (الشارتر) ضمن مجموعة الرحلات السياحية.ويذكر في هذا الصدد، أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا أوقفت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عقب العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء وأودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصاً بمن فيهم الطاقم المتكون من 7 أشخاص.واستؤنفت الرحلات ابتداءً من 9 أيلول/سبتمبر 2021، بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.
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أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, سياح, شرم الشيخ, رحلات جوية
أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, سياح, شرم الشيخ, رحلات جوية

روسيا تستأنف الرحلات من مطار "نيجني نوفغورود" إلى شرم الشيخ

14:36 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Stringerمطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Stringer
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أعلن المكتب الإعلامي في مطار نيجني نوفغورود الروسي الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من مطار "نيجني نوفغورود" الدولي إلى شرم الشيخ.
نيجني نوفغورود–سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب بهذا الشأن، بأنه "تقرر استئناف الرحلات الجوية من مطار نيجني نوفغورود الدولي الذي يحمل اسم الطيار الروسي الشهير تشكالوف (تدير أموره شركة "مطارات الأقاليم") إلى مصر، بالتحديد إلى منتجع شرم الشيخ.
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وستقوم بتنفيذ هذه الرحلات شركة جديدة بالنسبة لهذا المطار وهي المصرية العالمية للطيران، وذلك بواسطة طائرات إيرباص إيه 32".
ومن المخطط أن تقوم المصرية العالمية للطيران، بتنفيذ رحلاتها الجوية مرتين في الأسبوع خلال يومي الأحد والأربعاء، في إطار تنفيذ برنامج الرحلات للطيران العرضي (الشارتر) ضمن مجموعة الرحلات السياحية.
ويذكر في هذا الصدد، أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا أوقفت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عقب العمل الإرهابي الذي استهدف طائرة مدنية روسية فوق شبه جزيرة سيناء وأودى بحياة كل من كان على متنها وهم 224 شخصاً بمن فيهم الطاقم المتكون من 7 أشخاص.
واستؤنفت الرحلات ابتداءً من 9 أيلول/سبتمبر 2021، بين موسكو ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.
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