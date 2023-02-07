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روسيا تطور نظام أقمار صناعية لاستشعار الأرض في جميع الأحوال الجوية
روسيا تطور نظام أقمار صناعية لاستشعار الأرض في جميع الأحوال الجوية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه يتم تطوير نظام الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد في جميع الأحوال الجوية لصالح وزارة الدفاع الروسية، وسيساعد على... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T10:57+0000
2023-02-07T10:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو في مؤتمر صحفي: "سننظر في مسألة إعادة تجهيز الكوكبة المدارية للمركبات الفضائية العسكرية. وفي إطار من حل هذه المسألة، يجري تطوير وإنشاء نظام أقمار صناعية للاستشعار عن بعد في جميع الأحوال الجوية".وأشار شويغو إلى أن الاجتماع سيستعرض التقدم المحرز في أعمال التطوير ويحدد المواعيد النهائية الرئيسية لتنفيذها. لم يتم الكشف عن التفاصيل.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

روسيا تطور نظام أقمار صناعية لاستشعار الأرض في جميع الأحوال الجوية

10:57 GMT 07.02.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Photo / CCO
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه يتم تطوير نظام الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد في جميع الأحوال الجوية لصالح وزارة الدفاع الروسية، وسيساعد على زيادة فعالية القوات.
وقال شويغو في مؤتمر صحفي: "سننظر في مسألة إعادة تجهيز الكوكبة المدارية للمركبات الفضائية العسكرية. وفي إطار من حل هذه المسألة، يجري تطوير وإنشاء نظام أقمار صناعية للاستشعار عن بعد في جميع الأحوال الجوية".

وأضاف: "البيانات التي تم الحصول عليها ستساعد على زيادة فعالية استخدام القوات".

وأشار شويغو إلى أن الاجتماع سيستعرض التقدم المحرز في أعمال التطوير ويحدد المواعيد النهائية الرئيسية لتنفيذها. لم يتم الكشف عن التفاصيل.
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