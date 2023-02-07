https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-1073201793.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل
تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، في المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوريل، حسبما أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:30+0000
2023-02-07T07:30+0000
2023-02-07T07:30+0000
روسيا
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وقع الزلزال في الساعة 18:45 بتوقيت كامتشاتكا (9.45 بتوقيت موسكو).وقالت المؤسسة في بيان: "العمق 42 كيلومترا بقوة 5.8 درجة".كان مصدر الزلزال يقع على بعد 189 كيلومترًا من سيفيرو كوريلسك.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل
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تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، في المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوريل، حسبما أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وقع الزلزال في الساعة 18:45 بتوقيت كامتشاتكا (9.45 بتوقيت موسكو).
وقالت المؤسسة في بيان: "العمق 42 كيلومترا بقوة 5.8 درجة".
كان مصدر الزلزال يقع على بعد 189 كيلومترًا من سيفيرو كوريلسك.
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا
، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.