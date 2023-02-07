عربي
https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-1073201793.html
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل
تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، في المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوريل، حسبما أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:30+0000
2023-02-07T07:30+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/09/1049201898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e88a43f40a4d0d18f745670b3ce80ad2.jpg
وقع الزلزال في الساعة 18:45 بتوقيت كامتشاتكا (9.45 بتوقيت موسكو).وقالت المؤسسة في بيان: "العمق 42 كيلومترا بقوة 5.8 درجة".كان مصدر الزلزال يقع على بعد 189 كيلومترًا من سيفيرو كوريلسك.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/09/1049201898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c31a6e462ec15234ab5f7d4d790644f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر الكوريل

07:30 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Nadejda Liksakova / الانتقال إلى بنك الصور جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل
 جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Nadejda Liksakova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، في المحيط الهادي بالقرب من جزر الكوريل، حسبما أفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وقع الزلزال في الساعة 18:45 بتوقيت كامتشاتكا (9.45 بتوقيت موسكو).
وقالت المؤسسة في بيان: "العمق 42 كيلومترا بقوة 5.8 درجة".
كان مصدر الزلزال يقع على بعد 189 كيلومترًا من سيفيرو كوريلسك.
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 700 شخص، وأصيب أكثر من 1430 آخرون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTБоевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала