زلزال سوريا يكتب آخر حلقة من مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير... صور
14:27 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 07.02.2023)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
رسم مسلسل "ضيعة ضايعة" بجزأيه البسمة على وجوه السوريين والعرب عموما، حيث اعتمد على نقل صورة الريف السوري البسيط بقالب كوميدي يشد المشاهدين من جميع الأعمار.
حيث مثّل هذا العمل الفني بعدًا أيقونيًا في تاريخ الدراما السورية، فكل حلقة منه محفورة في الذاكرة من شارة البداية إلى النهاية، إلى شخصيات العمل ولا سيما الشخصيتان الرئيسيتان "أسعد وجودة" (الراحل نضال سيجري والفنان باسم ياخور على التوالي).
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورا تظهر منزلين مدمرين، مؤكدين أن هذه المشاهد هي لمنزلي أبطال مسلسل "ضيعة ضايعة" أسعد وجودة، حيث مثّلت مشاهد المسلسل في منطقة السمرا شمال غربي سوريا، وهي منطقة تأثرت بشكل كبير بالزلزال.
«حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك».. صور متداولة من قرية السمرا (ام الطنافس) في محافظة اللاذقية التي تم تصوير مسلسل "ضيعة ضايعة" فيها، حيث تدمرت بيوتها إثر الزلزال | #زلزال_سوريا pic.twitter.com/rpsZsEQMwD— الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) February 7, 2023
ومن شدة تعلّق عشاق المسلسل به، فقد حفرت العديد من المشاهد وأماكن التصوير في ذاكرتهم، ولعل أبرز تلك الأماكن منزلا أسعد وجودة، البسيطين الوادعين في القرية الخضراء بين سفح الجبل وشفة الوادي.
ورغم أن نهاية المسلسل الكوميدي كانت سوداوية، فأبت الطبيعة إلا أن تسجل لوحة أكثر قتامة بعد أن طال الزلزال المنزلين مدمرا أحجارهما المرصوفة ببدائية، مثخنًا جراح السوريين بخراب أحد أجمل لوحات الفن الراقي الذي كان يذكرهم بفترة ما قبل الحرب وأهوالها.