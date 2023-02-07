https://sputnikarabic.ae/20230207/سريلانكا-وروسيا-تجريان-مفاوضات-بشأن-قرض-لشراء-الوقود-1073200393.html
سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
أعلنت السفيرة السريلانكية لدى روسيا، جانيتا أبيفيكرما لياناغ، أن كولومبو وموسكو تتفاوضان على قرض للوقود، وأن سريلانكا تنتظر قرارًا من الجانب الروسي. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T05:57+0000
2023-02-07T05:57+0000
2023-02-07T05:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت لياناغ لوكالة "سبوتنيك": "طلب الرئيس السابق للبلاد قرضًا للوقود. روسيا ودودة للغاية تجاه سريلانكا، بما في ذلك مساعدتنا خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، وتقديم القروض. لكن طلبه لا يزال قيد التنفيذ وتجري مناقشته مع الحكومة الروسية، والآن ننتظر قرارًا من موسكو".وأشارت إلى أن سريلانكا الآن تتعافى ببطء من أزمات الوقود والعملة التي اندلعت الصيف الماضي، حيث تمكنت "إلى حد ما" من التأقلم.وأضافت رئيسة البعثة الدبلوماسية أن "توزيع الوقود يعتمد الآن على الحصص باستخدام رموز الاستجابة السريعة [كيو أر كود] اعتمادًا على نوع النقل، حيث يتلقى السائقون كميات مختلفة من الوقود". والوقود نفسه، يدخل الجزيرة دون صعوبة.وخلصت إلى القول: "بإيجاز، يمكنني القول إننا تعاملنا مع الأزمات إلى حد ما، ويمكن للسلطات أن تحكم البلاد، والوضع يتحسن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سريلانكا, روسيا, العالم, اقتصاد
أخبار سريلانكا, روسيا, العالم, اقتصاد
سريلانكا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن قرض لشراء الوقود
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أعلنت السفيرة السريلانكية لدى روسيا، جانيتا أبيفيكرما لياناغ، أن كولومبو وموسكو تتفاوضان على قرض للوقود، وأن سريلانكا تنتظر قرارًا من الجانب الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت لياناغ لوكالة "سبوتنيك": "طلب الرئيس السابق للبلاد قرضًا للوقود. روسيا ودودة للغاية تجاه سريلانكا، بما في ذلك مساعدتنا خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، وتقديم القروض. لكن طلبه لا يزال قيد التنفيذ وتجري مناقشته مع الحكومة الروسية، والآن ننتظر قرارًا من موسكو".
وأشارت إلى أن سريلانكا الآن تتعافى ببطء من أزمات الوقود والعملة التي اندلعت الصيف الماضي، حيث تمكنت "إلى حد ما" من التأقلم.
وأضافت رئيسة البعثة الدبلوماسية أن "توزيع الوقود يعتمد الآن على الحصص باستخدام رموز الاستجابة السريعة [كيو أر كود] اعتمادًا على نوع النقل، حيث يتلقى السائقون كميات مختلفة من الوقود". والوقود نفسه، يدخل الجزيرة دون صعوبة.
وخلصت إلى القول: "بإيجاز، يمكنني القول إننا تعاملنا مع الأزمات إلى حد ما، ويمكن للسلطات أن تحكم البلاد، والوضع يتحسن".