https://sputnikarabic.ae/20230207/سوريا-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-إلى-769-وفاة-و1448-إصابة-1073201102.html
سوريا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة
سوريا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفية و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:00+0000
2023-02-07T07:00+0000
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الحصيلة موزعة في محافظات حلب و اللاذقية وحماه وريف إدلب وطرطوس".وأكدت الوزارة في بيانها أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.وتواصلت المساعدات التي تقدمها الدول إلى سوريا وتركيا من أجل رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أو الضحايا، وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية.
https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-2921-والإصابات-إلى-15834-1073198881.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, وزارة الصحة السورية, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, وزارة الصحة السورية, أخبار تركيا اليوم
سوريا... ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفية و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الحصيلة موزعة في محافظات حلب و اللاذقية وحماه وريف إدلب وطرطوس".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الاستنفار
مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا
وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
وتواصلت المساعدات التي تقدمها الدول إلى سوريا وتركيا من أجل رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أو الضحايا، وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية
.