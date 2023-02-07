عربي
شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230207/شارلي-إيبدو-تهزأ-بزلزال-تركيا-وردود-فعل-غاضبة-1073215663.html
"شارلي إيبدو" تهزأ بزلزال تركيا وردود فعل غاضبة
"شارلي إيبدو" تهزأ بزلزال تركيا وردود فعل غاضبة
أثار رسم كاريكاتير لمجلة "شاري إيبدو" سخرت من خلاله من الزلزال الذي ضرب تركيا، موجةً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T10:35+0000
2023-02-07T10:35+0000
العالم
زلزال
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8b74384bc12cbbca430760dd23a7ef8.jpg
ونشرت المجلة رسمها على الصفحة الخاصة على "تويتر" لتنهال الانتقادات المنددة للرسم وما تم إرفاقه من عبارات، وكتب فيه: "زلزال تركيا. حتى أنه لا يوجد حاجة لإرسال الدبابات"، بالإضافة لأبنية منهارة.التغريدة التي نالت حتى اللحظة 4 ملايين مشاهدة نالت نصيبها من الانتقادات، ليعلق صاحب حساب حمل اسم Öznur Küçüker Sirene، قائلا: "حتى الأتراك كانوا "شارلي إبدو" يشاركونك ألمك واليوم أنت تجرؤ على السخرية من معاناة شعب بأكمله. عليك حقًا أن يكون لديك بعض الأعصاب للقيام بذلك عندما لا يزال هناك أطفال ينتظرون المساعدة تحت الأنقاض".وعلّق صاحب الحساب mohsin khan محسن خان، قائلا: "مجلة شارلي إيبدو الفرنسية سخرت من الزلزال الذي وقع في تركيا، هل هذه حرية تعبير؟ ليسخروا من موت الآخرين، عار عليكم".وكتب صاحب الحساب Ahmad Hesham، قائلا: "هل تعتقد أنه مضحك! إنه عدم احترام لجميع البشر، فأنت تسخر من جميع الأديان والناس، معتقداً أن هذه هي حرية التعبير".يذكر أنه في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3419، مع تسجيل 20436 إصابة، فيما سجل انهار 5575 مبنى حتى اللحظة.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174273_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_13125cbc09798b9c552d1f014f9562eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, زلزال, أخبار فرنسا
العالم, زلزال, أخبار فرنسا

"شارلي إيبدو" تهزأ بزلزال تركيا وردود فعل غاضبة

10:35 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
تابعنا عبرTelegram
أثار رسم كاريكاتير لمجلة "شاري إيبدو" سخرت من خلاله من الزلزال الذي ضرب تركيا، موجةً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت المجلة رسمها على الصفحة الخاصة على "تويتر" لتنهال الانتقادات المنددة للرسم وما تم إرفاقه من عبارات، وكتب فيه: "زلزال تركيا. حتى أنه لا يوجد حاجة لإرسال الدبابات"، بالإضافة لأبنية منهارة.
التغريدة التي نالت حتى اللحظة 4 ملايين مشاهدة نالت نصيبها من الانتقادات، ليعلق صاحب حساب حمل اسم Öznur Küçüker Sirene، قائلا: "حتى الأتراك كانوا "شارلي إبدو" يشاركونك ألمك واليوم أنت تجرؤ على السخرية من معاناة شعب بأكمله. عليك حقًا أن يكون لديك بعض الأعصاب للقيام بذلك عندما لا يزال هناك أطفال ينتظرون المساعدة تحت الأنقاض".
وعلّق صاحب الحساب mohsin khan محسن خان، قائلا: "مجلة شارلي إيبدو الفرنسية سخرت من الزلزال الذي وقع في تركيا، هل هذه حرية تعبير؟ ليسخروا من موت الآخرين، عار عليكم".
وكتب صاحب الحساب Ahmad Hesham، قائلا: "هل تعتقد أنه مضحك! إنه عدم احترام لجميع البشر، فأنت تسخر من جميع الأديان والناس، معتقداً أن هذه هي حرية التعبير".
يذكر أنه في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3419، مع تسجيل 20436 إصابة، فيما سجل انهار 5575 مبنى حتى اللحظة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала