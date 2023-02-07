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شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230207/شويغو-القوات-الروسية-تقوم-بطحن-جميع-الأسلحة-والمعدات-التي-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1073213955.html
شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن كييف فقدت أكثر من 6.5 آلاف جندي و26 طائرة و7 مروحيات و208 طائرات مسيرة و341 دبابة ومركبات مدرعة خلال شهر يناير/كانون... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T10:13+0000
2023-02-07T10:39+0000
العالم
روسيا
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وقال شويغو في مؤتمر موضوعي عبر الهاتف: "مجموعات من القوات الروسية تواصل طحن جميع الأسلحة والمعدات التي زُوّدت بها كييف - سواء على طرق إيصالها أو في مواقع القتال".وأشار إلى أنه "على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، فإن العدو يتكبد خسائر كبيرة".وشدد شويغو على أن أوكرانيا تتفهم استحالة هزيمة روسيا بالوسائل العسكرية، لذا فهي تواصل تكتيكات التخويف من خلال ضرب السكان المدنيين واللجوء إلى الأعمال الإجرامية لترهيب المواطنين في الكيانات الجديدة لروسيا. وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية المناطق السكنية والمستشفيات والأماكن التي يوجد فيها السكان المدنيّون ويرتكبون أعمالا إرهابية ضد المرافق الحكومية والاجتماعية".كما أكد الوزير أن القوات الروسية حررت سوليدار وكليشيفكا وبودغورنو وكراسنوبولي وبلاغوداتنوي ولوبكوف ونيكولايفكا على محور دونيتسك وزابوروجيه، وتتطور العمليات العسكرية بنجاح في مناطق أوغليدار وأرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-نيكولاييفكا-1073177416.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الروسية-تحقق-نجاحا-بالقرب-من-سيفيرسك-1073209944.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

شويغو: القوات الروسية تقوم بطحن جميع الأسلحة والمعدات التي تم تقديمها لأوكرانيا

10:13 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 07.02.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن كييف فقدت أكثر من 6.5 آلاف جندي و26 طائرة و7 مروحيات و208 طائرات مسيرة و341 دبابة ومركبات مدرعة خلال شهر يناير/كانون الثاني.
وقال شويغو في مؤتمر موضوعي عبر الهاتف: "مجموعات من القوات الروسية تواصل طحن جميع الأسلحة والمعدات التي زُوّدت بها كييف - سواء على طرق إيصالها أو في مواقع القتال".
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وأشار إلى أنه "على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، فإن العدو يتكبد خسائر كبيرة".

وتابع: "في الشهر الأول من هذا العام وحده، بلغ عددها أكثر من ستة آلاف وخمسمائة عسكري، و 26 طائرة، و7 مروحيات، و 208 طائرات مسيرة، و341 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و40 مركبة قتالية من راجمات".

وشدد شويغو على أن أوكرانيا تتفهم استحالة هزيمة روسيا بالوسائل العسكرية، لذا فهي تواصل تكتيكات التخويف من خلال ضرب السكان المدنيين واللجوء إلى الأعمال الإجرامية لترهيب المواطنين في الكيانات الجديدة لروسيا. وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية المناطق السكنية والمستشفيات والأماكن التي يوجد فيها السكان المدنيّون ويرتكبون أعمالا إرهابية ضد المرافق الحكومية والاجتماعية".
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كما أكد الوزير أن القوات الروسية حررت سوليدار وكليشيفكا وبودغورنو وكراسنوبولي وبلاغوداتنوي ولوبكوف ونيكولايفكا على محور دونيتسك وزابوروجيه، وتتطور العمليات العسكرية بنجاح في مناطق أوغليدار وأرتيوموفسك.
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