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طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سوريا
طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سوريا
وصلت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا تحمل على متنها طاقمًا من المنقذين للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:06+0000
2023-02-07T08:51+0000
روسيا
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وحطت طائرة من طراز "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في سوريا على متنها فريق إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة.أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية.وأكدت الوزارة في بيانها أن "الاستنفار مستمر في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتواصلت المساعدات التي تقدمها الدول إلى سوريا وتركيا من أجل رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أو الضحايا، وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سوريا

08:06 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 07.02.2023)
© وزارة دفاع روسيا / الانتقال إلى بنك الصور"إيل-76إم دي-90أ"
إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© وزارة دفاع روسيا
/
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وصلت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سوريا تحمل على متنها طاقمًا من المنقذين للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد صباح أمس.
وحطت طائرة من طراز "إيل 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في سوريا على متنها فريق إنقاذ وكلاب مدربة ومعدات خاصة.

وتحمل الطائرة على متنها 50 شخصا متخصصا بعمليات الإنقاذ مزودين بما يلزم من معدات ضرورية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض وإنقاذهم.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة و1448 إصابة في حصيلة غير نهائية.
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وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الحصيلة موزعة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وريف إدلب وطرطوس".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الاستنفار مستمر في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتواصلت المساعدات التي تقدمها الدول إلى سوريا وتركيا من أجل رفع الأنقاض والبحث عن الناجين أو الضحايا، وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليماته لقائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في القضاء على تداعيات سلسلة الزلازل القوية.
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