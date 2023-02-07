عربي
https://sputnikarabic.ae/20230207/على-وقع-أزمة-الزلزال-خبراء-يتوقعون-مساعدات-عربية-لسوريا-دون-تأثير-على-طبيعة-العلاقات-1073225689.html
على وقع أزمة الزلزال... خبراء يتوقعون مساعدات عربية لسوريا دون تأثير على طبيعة العلاقات
على وقع أزمة الزلزال... خبراء يتوقعون مساعدات عربية لسوريا دون تأثير على طبيعة العلاقات
توقع عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن تؤدي كارثة الزلزال إلى مزيد من التقارب التركي السوري في حين استبعدوا حدوث حلحلة في العلاقات الخليجية مع سوريا وسيقتصر... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:52+0000
2023-02-07T13:52+0000
حصري
زلزال
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
أخبار الخليج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg
ففي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء رضا شريقي، إن "هذه الأحداث إنسانيا ووجدانيا تجعل التقارب بين الشعبين واقعا، وتجعل التقارب بين السياسيين تجاوبا مع الواقع الاجتماعي واقعا أيضا، وقد لاحظنا خلال هذه الكارثة أن المساعدات بدأت تأتي من كل أنحاء العالم خاصة أن بعض الدول والشركات باتت لا تعبأ بقانون قيصر وبالحصار الاقتصادي المفروض على سوريا".واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "ابن خلدون" في تركيا، برهان كور أوغلو، أن "تركيا وسوريا تقعان في نفس القارة، ومن المؤكد أن التعاون بينهما في هذه الكارثة سيكون على نطاق واسع وستكون هناك تفاهمات، وسيطلب الطرفان دعم من الدول الصديقة مثل روسيا، وقد بدأت المساعدات تتدفق بالفعل من أذربيجان وغيرها من الدول العربية في مؤشر جيد على مرحلة قادمة يكون فيها تضامن وتنسيق لحل المشاكل بما فيها المشاكل السياسية والأمنية".وحول مسار العلاقات الخليجية مع سوريا استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، علي الهيل، أن "تكون الكوارث والابتلاءات مدخلا لتحسين العلاقات العربية لأنها ستكون انتهازية واضحة لأن التعاون العربي مع سوريا أو التعاون الشرق أوسطي في هذه الحالة الإنسانية موضوع مختلف عن الموضوعات السياسية".وتوقع أن "تظل القضايا السياسية قائمة بعد أن تضع الزلازل أوزارها وأيضا هناك قضايا ستظل قائمة بين تركيا والسويد وفنلندا والناتو وغيرها، فهذا الأمر إنساني بحت، ولو وقعت هذه الكارثة في إسرائيل أو أمريكا أو أي بلد آخر كان هذا التكاتف العالمي سيحدث بنفس الطريقة".وأشار إلى أن "العلاقات التركية السورية تمت حلحلتها قبل هذه الكارثة بأشهر، وستتواصل هذه الجهود بعد الأزمة" معربا عن أمله في أن "تغلق هذه الصفحة وتعود سوريا للجامعة العربية لتحتل مقعدها الشاغر".ولفت إلى أن "الغرب الجماعي يمارس التوحش على سوريا كما يمارسه على روسيا، وهناك مواقف شفهية مقبولة من بعض الدول لكنها لا تترجمها إلى أفعال، وبإحصائية بسيطة نجد أن عشرات الطائرات تدفقت على تركيا في حين توجه عدد محدود من المساعدات لسوريا التي تواجه نفس الكارثة".
https://sputnikarabic.ae/20230207/مشاهد-جوية-لما-بعد-الزلزال-الذي-ضرب-سوريا-وتركيا-1073216442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74c8d568b9006b42950dc108366b4899.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار الخليج
حصري, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار الخليج

على وقع أزمة الزلزال... خبراء يتوقعون مساعدات عربية لسوريا دون تأثير على طبيعة العلاقات

13:52 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبرTelegram
توقع عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن تؤدي كارثة الزلزال إلى مزيد من التقارب التركي السوري في حين استبعدوا حدوث حلحلة في العلاقات الخليجية مع سوريا وسيقتصر الدعم على الحالة الإنسانية المؤقتة.
ففي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء رضا شريقي، إن "هذه الأحداث إنسانيا ووجدانيا تجعل التقارب بين الشعبين واقعا، وتجعل التقارب بين السياسيين تجاوبا مع الواقع الاجتماعي واقعا أيضا، وقد لاحظنا خلال هذه الكارثة أن المساعدات بدأت تأتي من كل أنحاء العالم خاصة أن بعض الدول والشركات باتت لا تعبأ بقانون قيصر وبالحصار الاقتصادي المفروض على سوريا".
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
وسائط متعددة
مشاهد جوية لما بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
12:47 GMT
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "ابن خلدون" في تركيا، برهان كور أوغلو، أن "تركيا وسوريا تقعان في نفس القارة، ومن المؤكد أن التعاون بينهما في هذه الكارثة سيكون على نطاق واسع وستكون هناك تفاهمات، وسيطلب الطرفان دعم من الدول الصديقة مثل روسيا، وقد بدأت المساعدات تتدفق بالفعل من أذربيجان وغيرها من الدول العربية في مؤشر جيد على مرحلة قادمة يكون فيها تضامن وتنسيق لحل المشاكل بما فيها المشاكل السياسية والأمنية".
وحول مسار العلاقات الخليجية مع سوريا استبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، علي الهيل، أن "تكون الكوارث والابتلاءات مدخلا لتحسين العلاقات العربية لأنها ستكون انتهازية واضحة لأن التعاون العربي مع سوريا أو التعاون الشرق أوسطي في هذه الحالة الإنسانية موضوع مختلف عن الموضوعات السياسية".
وتوقع أن "تظل القضايا السياسية قائمة بعد أن تضع الزلازل أوزارها وأيضا هناك قضايا ستظل قائمة بين تركيا والسويد وفنلندا والناتو وغيرها، فهذا الأمر إنساني بحت، ولو وقعت هذه الكارثة في إسرائيل أو أمريكا أو أي بلد آخر كان هذا التكاتف العالمي سيحدث بنفس الطريقة".
وأشار إلى أن "العلاقات التركية السورية تمت حلحلتها قبل هذه الكارثة بأشهر، وستتواصل هذه الجهود بعد الأزمة" معربا عن أمله في أن "تغلق هذه الصفحة وتعود سوريا للجامعة العربية لتحتل مقعدها الشاغر".
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد عمر معربوني، إن "هناك تسييسا للتعاون الدولي يبرز الوجة المتوحش للغرب الجماعي، ومن الواضح أن هناك تمييزا كبيرا في الموقف والفعل فيما يتعلق بتقديم المساعدات لكل من سوريا وتركيا".
ولفت إلى أن "الغرب الجماعي يمارس التوحش على سوريا كما يمارسه على روسيا، وهناك مواقف شفهية مقبولة من بعض الدول لكنها لا تترجمها إلى أفعال، وبإحصائية بسيطة نجد أن عشرات الطائرات تدفقت على تركيا في حين توجه عدد محدود من المساعدات لسوريا التي تواجه نفس الكارثة".
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала