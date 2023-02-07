https://sputnikarabic.ae/20230207/قتلى-وجرحى-إثر-تفجير-يستهدف-آلية-عسكرية-في-أبين-جنوبي-اليمن-1073227695.html

قتلى وجرحى إثر تفجير يستهدف آلية عسكرية في أبين جنوبي اليمن

قتلى وجرحى إثر تفجير يستهدف آلية عسكرية في أبين جنوبي اليمن

سقط 6 عسكريين يمنيين بينهم قيادي، بين قتيل ومصاب، إثر تفجير نفذه تنظيم "القاعدة" الإرهابي، في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T14:34+0000

2023-02-07T14:34+0000

2023-02-07T14:34+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من تنظيم القاعدة فجرت عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، في وادي عومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل القيادي عبد الله سعد ومرافقه، فيما أصيب 4 آخرون.وذكر المصدر أنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفى لودر المتاخمة لمديرية مُودية.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/أغسطس الماضي، إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع في البلد العربي منذ 8 أعوام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, الجيش اليمني, الحرب على اليمن, قوات التحالف العربي