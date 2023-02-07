https://sputnikarabic.ae/20230207/قديروف-يعتقد-أن-العملية-الخاصة-ستنتهي-قبل-نهاية-العام-1073219434.html
قديروف يعتقد أن العملية الخاصة ستنتهي قبل نهاية العام
قديروف يعتقد أن العملية الخاصة ستنتهي قبل نهاية العام
صرح رئيس الشيشان رمضان قديروف في مقابلة مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أن العملية الخاصة في أوكرانيا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T11:41+0000
2023-02-07T11:41+0000
2023-02-07T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية: "بحلول نهاية العام، ستنتهي العملية الخاصة. تعترف الدول الأوروبية بالخطأ في أفعالها، وسوف يركع الغرب، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون في جميع المجالات مع روسيا. ولن يكون الأمر خلاف ذلك".إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230207/شويغو-القوات-الروسية-تقوم-بطحن-جميع-الأسلحة-والمعدات-التي-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1073213955.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/العسكريون-الأوكرانيون-يقومون-بتعطيل-المعدات-العسكرية-عمدا-تجنبا-لإرسالهم-إلى-جبهة-القتال-1073209571.html
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روسيا
قديروف يعتقد أن العملية الخاصة ستنتهي قبل نهاية العام
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صرح رئيس الشيشان رمضان قديروف في مقابلة مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أن العملية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي قبل نهاية العام.
وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية: "بحلول نهاية العام، ستنتهي العملية الخاصة. تعترف الدول الأوروبية بالخطأ في أفعالها، وسوف يركع الغرب، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون في جميع المجالات مع روسيا. ولن يكون الأمر خلاف ذلك".
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.