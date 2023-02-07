https://sputnikarabic.ae/20230207/كوريا-الشمالية-تتعهد-بـتوسيع-وتكثيف-مناوراتها-العسكرية-1073199671.html
كوريا الشمالية تتعهد بـ"توسيع وتكثيف" مناوراتها العسكرية
كوريا الشمالية تتعهد بـ"توسيع وتكثيف" مناوراتها العسكرية
أعلن كبار مسؤولي الجيش الكوري الشمالي، يوم الاثنين، أنهم سيوسعون ويكثفون التدريبات العسكرية لضمان استعدادهم للحرب. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T05:27+0000
2023-02-07T05:27+0000
2023-02-07T05:27+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية
أخبار كوريا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066637326_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_eb38e911b710177a1925b156367af08e.jpg
جاء التعهد في اجتماع، يوم الاثنين، أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون، وبعد إجراء تدريبات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن جدول الأعمال تصدرته "مسألة التوسع المستمر وتكثيف العمليات والتدريبات القتالية (للجيش الشعبي الكوري)... مما يتقن بدقة الاستعداد للحرب".كما جاء اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية في الوقت الذي تشير فيه صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أن "الاستعدادات المكثفة" جارية في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، يوم الأربعاء، و"يوم النجم الساطع" في 16 فبراير/شباط، احتفالا بعيد ميلاد كيم جونغ إيل، ابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد كيم جونغ أون.وتحركت سيئول وواشنطن لتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة بعد عام من تجارب الأسلحة التي تنتهك العقوبات، مما أثار غضب بيونغ يانغ، التي تعتبرها بروفات للغزو.وفي الأسبوع الماضي، نظم الحلفاء الأمنيون تدريبات جوية مشتركة تضم قاذفات استراتيجية ومقاتلات شبح، مما دفع بيونغ يانغ إلى التحذير من أن مثل هذه التدريبات قد "تشعل مواجهة شاملة".وجاءت التدريبات المشتركة، وهي الأولى هذا العام، بعد يوم من تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي بتعزيز التعاون الأمني لمواجهة كوريا الشمالية. ما دفع وزير خارجية كوريا الشمالية لوصف الخطوة لتكثيف التدريبات المشتركة بأنها تجاوزت "خطا أحمر متطرفا".
https://sputnikarabic.ae/20230203/إعلام-كوريا-الشمالية-تتبنى-قانونا-يتعلق-بحماية-سر-الدولة-1073066910.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066637326_173:0:2838:1999_1920x0_80_0_0_0ac253f816d492c5405344228c1215a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية, أخبار كوريا, العالم العربي
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية, أخبار كوريا, العالم العربي
كوريا الشمالية تتعهد بـ"توسيع وتكثيف" مناوراتها العسكرية
تابعنا عبر
أعلن كبار مسؤولي الجيش الكوري الشمالي، يوم الاثنين، أنهم سيوسعون ويكثفون التدريبات العسكرية لضمان استعدادهم للحرب.
جاء التعهد في اجتماع، يوم الاثنين، أشرف عليه الزعيم كيم جونغ أون، وبعد إجراء تدريبات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن جدول الأعمال تصدرته "مسألة التوسع المستمر وتكثيف العمليات والتدريبات القتالية (للجيش الشعبي الكوري)... مما يتقن بدقة الاستعداد للحرب".
كما جاء اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية في الوقت الذي تشير فيه صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أن "الاستعدادات المكثفة" جارية في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.
وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، يوم الأربعاء، و"يوم النجم الساطع" في 16 فبراير/شباط، احتفالا بعيد ميلاد كيم جونغ إيل، ابن مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد كيم جونغ أون.
وتحركت سيئول وواشنطن لتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة بعد عام من تجارب الأسلحة التي تنتهك العقوبات، مما أثار غضب بيونغ يانغ، التي تعتبرها بروفات للغزو.
وفي الأسبوع الماضي، نظم الحلفاء الأمنيون تدريبات جوية مشتركة تضم قاذفات استراتيجية ومقاتلات شبح
، مما دفع بيونغ يانغ إلى التحذير من أن مثل هذه التدريبات قد "تشعل مواجهة شاملة".
وجاءت التدريبات المشتركة، وهي الأولى هذا العام، بعد يوم من تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي بتعزيز التعاون الأمني لمواجهة كوريا الشمالية. ما دفع وزير خارجية كوريا الشمالية لوصف الخطوة لتكثيف التدريبات المشتركة بأنها تجاوزت "خطا أحمر متطرفا".