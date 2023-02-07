https://sputnikarabic.ae/20230207/لافروف-يبحث-تعزيز-العلاقات-العسكرية-بين-موسكو-وباماكو-في-مالي-1073201669.html
لافروف يبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وباماكو في مالي
لافروف يبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وباماكو في مالي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث في مالي سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وباماكو. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T07:28+0000
2023-02-07T07:28+0000
2023-02-07T07:28+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. هذا ووصل لافروف إلى مالي بعد زيارة للعراق. ومن المقرر أن يلتقي في باماكو بالرئيس أسيمي غويتا ووزير الخارجية عبد الله ديوب.وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سيناقشان أيضا تنظيم الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الروسية-المالية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.كما أشار البيان إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على توسيع التعاون الروسي المالي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف التفاعل في المجالات الواعدة مثل تطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة".وأضاف البيان: "من المخطط تحديد طرق محددة لزيادة التجارة الثنائية، والتي لا يتوافق حجمها، على الرغم من الديناميكيات الإيجابية، مع الإمكانات الحالية. سيكون هناك موضوع منفصل للمفاوضات الجوانب العملية لعمليات التصدير القادمة من القمح الروسي والأسمدة والمنتجات النفطية إلى مالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف يبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وباماكو في مالي
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث في مالي سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وباماكو.
موسكو - سبوتنيك. هذا ووصل لافروف إلى مالي بعد زيارة للعراق. ومن المقرر أن يلتقي في باماكو بالرئيس أسيمي غويتا ووزير الخارجية عبد الله ديوب.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ومن المتوقع أن ينظر [لافروف] في قضايا زيادة تعزيز العلاقات العسكرية والعسكرية - التقنية، وتدريب المتخصصين الماليين في جامعات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في روسيا، وتعزيز التعاون في مجال وكالات إنفاذ القانون وفي مجال مكافحة الإرهاب".
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سيناقشان أيضا تنظيم الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الروسية-المالية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أشار البيان إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على توسيع التعاون الروسي المالي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتكثيف التفاعل في المجالات الواعدة مثل تطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة".
وأضاف البيان: "من المخطط تحديد طرق محددة لزيادة التجارة الثنائية، والتي لا يتوافق حجمها، على الرغم من الديناميكيات الإيجابية، مع الإمكانات الحالية. سيكون هناك موضوع منفصل للمفاوضات الجوانب العملية لعمليات التصدير القادمة من القمح الروسي والأسمدة والمنتجات النفطية إلى مالي".