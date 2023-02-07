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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
https://sputnikarabic.ae/20230207/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المالي-في-العاصمة-باماكو-1073221865.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبد الله ديوب مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة المالية باماكو. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو

12:21 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبد الله ديوب مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة المالية باماكو.
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