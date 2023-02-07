https://sputnikarabic.ae/20230207/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المالي-في-العاصمة-باماكو-1073221865.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبد الله ديوب مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة المالية باماكو. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T12:21+0000
2023-02-07T12:21+0000
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روسيا
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روسيا, العالم
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المالي في العاصمة باماكو
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المالي عبد الله ديوب مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة المالية باماكو.