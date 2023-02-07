مالي: روسيا تستجيب لكل احتياجاتنا في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك
© Sputnik . Алексей Майшев/
أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا الاتحادية تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.
موسكو - سبوتنيك. وقال ديوب، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة باماكو: "روسيا تلبي بشكل فعال جميع احتياجاتنا في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع لدينا".
وأضاف "هذه الزيارة تتطابق مع ديناميكية مالي الجديدة، التي تعتزم توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية".
وأضاف "هذه الزيارة تتطابق مع ديناميكية مالي الجديدة، التي تعتزم توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية".
ووصل وزير الخارجية الروسي إلى باماكو، اليوم، قادماً من العاصمة العراقية بغداد.
ومن المقرر عقب محادثاته مع نظيره المالي، أن يلتقي لافروف مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا.
ووفقا للخارجية الروسية، ستركز المحادثات على توسيع التعاون بين روسيا ومالي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية؛ وتكثيف التعاون في مجالات واعدة كتطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والبنية التحتية والزراعة.
ومن المقرر عقب محادثاته مع نظيره المالي، أن يلتقي لافروف مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا.
ووفقا للخارجية الروسية، ستركز المحادثات على توسيع التعاون بين روسيا ومالي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية؛ وتكثيف التعاون في مجالات واعدة كتطوير الاحتياطيات المعدنية، والاستكشاف الجيولوجي، والطاقة، والبنية التحتية والزراعة.