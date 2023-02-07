عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230207/مدرب-ريال-مدريد-يوضح-موقف-بنزيما-وكورتوا-من-مباراة-الأهلي-المصري-1073237492.html
مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري
مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق "ريال مدريد"، عن موقف الثنائي كورتوا وكريم بنزيما من مباراة "الأهلي" المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T17:43+0000
2023-02-07T17:46+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي الأهلي
كأس العالم للأندية
كريم بنزيما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_eb23fc917e337ec9c67d3d5d691e1f65.jpg
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الثلاثاء، "كورتوا وبنزيما موجودان في القائمة، لأننا نعتقد أنه يمكنهما التعافي بحلول يوم السبت، لكنهم بقوا في مدريد حتى يتم تعافيهما بشكل جيد، إذا وصلنا إلى النهائي وهما بخير، فيمكنهما الحضور يوم الخميس المقبل".وأضاف "الأهلي لديه تنظيم جيد، مع لاعبين ينطلقون بسرعة ويريد تقديم أداء جيد، ستكون مباراة صعبة".وتابع "سيكون الملعب ممتلئا بالعديد من مشجعي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين من مدريد، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بالمباراة".وعن رأيه في إقامة البطولة في المغرب، أكد أنشيلوتي أن "البطولة منظمة بشكل جيد، وكل شيء يسير على ما يرام، المرافق والملعب، والطقس جيد، نحن سعداء لوجودنا هنا لمدة أسبوع، ونأمل العودة إلى مدريد باللقب".ويلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_4ba1da33e537306d007d11a99847cd7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية, كريم بنزيما
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية, كريم بنزيما

مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري

17:43 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 07.02.2023)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
تابعنا عبرTelegram
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق "ريال مدريد"، عن موقف الثنائي كورتوا وكريم بنزيما من مباراة "الأهلي" المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الثلاثاء، "كورتوا وبنزيما موجودان في القائمة، لأننا نعتقد أنه يمكنهما التعافي بحلول يوم السبت، لكنهم بقوا في مدريد حتى يتم تعافيهما بشكل جيد، إذا وصلنا إلى النهائي وهما بخير، فيمكنهما الحضور يوم الخميس المقبل".
وعن مواجهة النادي الأهلي، أجاب "الأهلي له تاريخ عظيم، ولعب كأس العالم للأندية عدة مرات، تاريخهم مهم للغاية في إفريقيا، نحن نحترمهم كثيرا".
وأضاف "الأهلي لديه تنظيم جيد، مع لاعبين ينطلقون بسرعة ويريد تقديم أداء جيد، ستكون مباراة صعبة".
وتابع "سيكون الملعب ممتلئا بالعديد من مشجعي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين من مدريد، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بالمباراة".
وعن رأيه في إقامة البطولة في المغرب، أكد أنشيلوتي أن "البطولة منظمة بشكل جيد، وكل شيء يسير على ما يرام، المرافق والملعب، والطقس جيد، نحن سعداء لوجودنا هنا لمدة أسبوع، ونأمل العودة إلى مدريد باللقب".
ويلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала