https://sputnikarabic.ae/20230207/مدرب-ريال-مدريد-يوضح-موقف-بنزيما-وكورتوا-من-مباراة-الأهلي-المصري-1073237492.html
مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري
مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق "ريال مدريد"، عن موقف الثنائي كورتوا وكريم بنزيما من مباراة "الأهلي" المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T17:43+0000
2023-02-07T17:43+0000
2023-02-07T17:46+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي الأهلي
كأس العالم للأندية
كريم بنزيما
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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الثلاثاء، "كورتوا وبنزيما موجودان في القائمة، لأننا نعتقد أنه يمكنهما التعافي بحلول يوم السبت، لكنهم بقوا في مدريد حتى يتم تعافيهما بشكل جيد، إذا وصلنا إلى النهائي وهما بخير، فيمكنهما الحضور يوم الخميس المقبل".وأضاف "الأهلي لديه تنظيم جيد، مع لاعبين ينطلقون بسرعة ويريد تقديم أداء جيد، ستكون مباراة صعبة".وتابع "سيكون الملعب ممتلئا بالعديد من مشجعي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين من مدريد، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بالمباراة".وعن رأيه في إقامة البطولة في المغرب، أكد أنشيلوتي أن "البطولة منظمة بشكل جيد، وكل شيء يسير على ما يرام، المرافق والملعب، والطقس جيد، نحن سعداء لوجودنا هنا لمدة أسبوع، ونأمل العودة إلى مدريد باللقب".ويلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية, كريم بنزيما
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية, كريم بنزيما
مدرب ريال مدريد يوضح موقف بنزيما وكورتوا من مباراة الأهلي المصري
17:43 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق "ريال مدريد"، عن موقف الثنائي كورتوا وكريم بنزيما من مباراة "الأهلي" المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الثلاثاء، "كورتوا وبنزيما
موجودان في القائمة، لأننا نعتقد أنه يمكنهما التعافي بحلول يوم السبت، لكنهم بقوا في مدريد حتى يتم تعافيهما بشكل جيد، إذا وصلنا إلى النهائي وهما بخير، فيمكنهما الحضور يوم الخميس المقبل".
وعن مواجهة النادي الأهلي، أجاب "الأهلي له تاريخ عظيم، ولعب كأس العالم للأندية عدة مرات، تاريخهم مهم للغاية في إفريقيا، نحن نحترمهم كثيرا".
وأضاف "الأهلي
لديه تنظيم جيد، مع لاعبين ينطلقون بسرعة ويريد تقديم أداء جيد، ستكون مباراة صعبة".
وتابع "سيكون الملعب ممتلئا بالعديد من مشجعي الأهلي ولكن أيضا سيكون هناك مشجعين من مدريد، أعتقد أن الجماهير ستستمتع بالمباراة".
وعن رأيه في إقامة البطولة في المغرب، أكد أنشيلوتي أن "البطولة منظمة بشكل جيد، وكل شيء يسير على ما يرام، المرافق والملعب، والطقس جيد، نحن سعداء لوجودنا هنا لمدة أسبوع، ونأمل العودة إلى مدريد باللقب".
ويلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد
في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.