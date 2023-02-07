https://sputnikarabic.ae/20230207/مدير-معرض-المواد-الغذائية-الروسية-الزيت-الروسي-يغذي-السوق-المصرية-لأول-مرة-وبأسعار-زهيدة-1073223925.html

مدير معرض المواد الغذائية الروسية: الزيت الروسي يغذي السوق المصرية لأول مرة وبأسعار زهيدة

مدير معرض المواد الغذائية الروسية: الزيت الروسي يغذي السوق المصرية لأول مرة وبأسعار زهيدة

أعلن مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، اليوم الثلاثاء، أن "الأسواق المصرية تشهد طرح زجاجة زيت طهي، مصنعة بالكامل في روسيا، كأول... 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T13:08+0000

2023-02-07T13:08+0000

2023-02-07T13:13+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073223653_0:117:1504:963_1920x0_80_0_0_1b4c5ee7b8f9469be684ea0c967f1f07.jpg

وأوضح البلتاجي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركة روسية خاصة، تعاقدت مع شركاء مصريين للبيع المباشر ودون وسيط، وبالفعل تم توريد أول شحنة من الزيت المُكرر الجاهز للاستخدام المباشر من قبل المستهلك المصري".وتابع: "روسيا كانت تبيع الزيت لمصر من قبل، بكميات كبيرة لكن بدون تكرير ويتم شحنه ونقله على سفن، بهدف إتمام تصنيعه ووضعه في زجاجات ومن ثم بيعه في مصر، في حين أن زجاجة الزيت المطروحة حاليا، تخرج من الشركة الأم المصنعة في روسيا مباشرة إلى السوق المصرية".ونوّه أن الأسعار المُخصصة لطرح هذا المنتج في مصر، هي "أسعار زهيدة وأقل من أنواع كثيرة معروفة في السوق المصري"، مستكملا "الزيت مستخلص من زهرة عباد الشمس الصافي، وطرحه في الأسواق بأسعار أقل يتماشى مع رغبة الشركة المُصنعة في الانتشار والتوسع بمصر، ما سيجعل من السعر، سعرا تنافسيا بامتياز، وسيجبر الشركات الأخرى على تخفيض أسعارها".وفيما يتعلق بحجم توافر هذا المنتج في السوق المصرية، لفت البلتاجي إلى أن "الشركة قدمت أول دفعة للسوق، وأصبح موجودا بالفعل في العديد من المحال التجارية الشهيرة، مؤكدا أنه سيتم تسويق المزيد منه قريبا".وأوضح البلتاجي أن "المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، يضم عينات لأكثر من 40 شركة روسية مُصنعة، لمنتجات مختلفة وسلع غذائية استراتيجية".وبسؤاله حول مدى إمكانية طرح باقي المنتجات في السوق في الفترة الحالية، قال البلتاجي إن "الحبوب موجودة بالفعل، بينما باقي المنتجات سيتم طرحها بالتدريج عقب استكمال إجراءات تنفيذها".وأوضح أنه "يتم العمل وفق المحددات والضوابط القانونية في مصر، من خلال توثيق بعض المنتجات الأخرى في الهيئات الحكومية مثل "هيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، فضلا عن تسجيل العلامات التجارية"، مؤكدا أنها "إجراءات سريعة وسوف يتم إنجازها خلال أسبوعين فقط".وثمّن مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي، في تصريحاته لـ"سبوتنيك" من قرارات البنك المركزي الروسي الرامية لاعتماد الجنيه المصري، للتعامل في التبادلات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا أن "الأمر سيقلّص بدوره هيمنة الدولار الأمريكي، والاعتماد عليه بنسبة كبيرة، وبالتالي تحجيم وخفض أسعار المواد الغذائية إلى حد معقول".واختتم بالقول إن "عملية استيراد العديد من المنتجات الروسية مهمة لدى مصر، خاصة وأن القاهرة تتعامل بشكل رئيسي مع موسكو في شراء المنتجات الغذائية"، مؤكدا "المصنعة هي من ترغب في التجارة مع مصر مباشرة دون وسطاء".هذا وأعلن البنك المركزي الروسي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى، من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من المصريين، سواء المستثمرين أوالمنتجين أو القاعدة الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20220623/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-انتشار-عبوات-زيت-طعام-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-في-الأسواق-1064098502.html

https://sputnikarabic.ae/20220322/التموين-المصرية-احتياطي-الزيت-التمويني-يكفي-6-أشهر-1060321616.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي