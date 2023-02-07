https://sputnikarabic.ae/20230207/مشاهد-مروعة-وضحايا-في-تزايد-مستمر-تابع-تطورات-الزلزال-المدمر-في-تركيا-1073218281.html

مشاهد مروعة وضحايا في تزايد مستمر... تابع تطورات الزلزال المدمر في تركيا

مشاهد مروعة وضحايا في تزايد مستمر... تابع تطورات الزلزال المدمر في تركيا

تعيش تركيا أوقاتا عصيبة على وقع زلزال مدمر، أعقبه آخر أمس الاثنين، ضربا مناطق جنوبي البلاد، وخلّفا آلاف القتلى والمصابين ومشاهد مروعة من عمليات رفع الأنقاض. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T11:05+0000

2023-02-07T11:05+0000

2023-02-07T11:25+0000

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وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 3 آلاف و432 قتيلا وإصابة 21 ألفا و103 آخرين حتى الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (9:10 توقيت غرينتش)، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.ووجّه أورهان تتار، المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لـ "آفاد"، بضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة بسبب احتمالية حدوث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات.وأشار إلى أن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة.وقال تتار إن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى، وأن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها، مؤكدًا مشاركة 24 ألفا و443 عنصرًا في الخدمة في المناطق المتضررة من الزلازل.وخصصت السلطات التركية 10 سفن لنقل الجرحى من المناطق المتضررة، فيما يتم إيصال الاحتياجات الضرورية من مأوى وغذاء إلى المتضررين.وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أنه "تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".وقال أوقطاي إن 70 دولة عرضت المساعدة على تركيا في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر.ومضى بقوله: "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرضت أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ".وتابع نائب الرئيس التركي: "أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، وخصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".وجّه أوقطاي شكره للدول التي قدمت مساعدات لتركيا و"وقفت بجانبها" في التعامل مع تداعيات الزلزال.وأرسلت دول بينها الجزائر، وبريطانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، والنمسا، وفنلندا، وهولندا وأستونيا، وإسرائيل والهند وماليزيا، وتايوان، وباكستان فرقا مختصة إلى تركيا لمساندة سلطات الأخيرة في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال.وأعلنت دول عدة إقامة جسر جوي وإرسال فرق إنقاذ وطواقم طبية ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات بينها السعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطة عمان وقطر والجزائر وأمريكا والاتحاد الأوروبي.مشاهد مروعةووثقت الكاميرات مشاهد مروعة من زلزال تركيا، وأخرى لانتشال ناجين من تحت الأنقاض، بينهم طفل رضيع عمره شهرين جرى انتشاله من تحت ركام منزله في ولاية هاتاي، بعد 29 ساعة من وقوع الزلزال.وأمس الاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

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