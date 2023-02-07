مشاهد مروعة وضحايا في تزايد مستمر... تابع تطورات الزلزال المدمر في تركيا
11:05 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 07.02.2023)
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
© AP Photo / Mustafa Karali
تعيش تركيا أوقاتا عصيبة على وقع زلزال مدمر، أعقبه آخر أمس الاثنين، ضربا مناطق جنوبي البلاد، وخلّفا آلاف القتلى والمصابين ومشاهد مروعة من عمليات رفع الأنقاض.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 3 آلاف و432 قتيلا وإصابة 21 ألفا و103 آخرين حتى الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (9:10 توقيت غرينتش)، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.
#عاجل | آفاد التركية: عدد وفيات زلزال مرعش يرتفع إلى 3 آلاف و432 وإصابة 21 ألفا و103 آخرين حتى الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023
ووجّه أورهان تتار، المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لـ "آفاد"، بضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة بسبب احتمالية حدوث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات.
وأشار إلى أن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة.
وقال تتار إن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى، وأن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 مبنى لم يتم تأكيدها، مؤكدًا مشاركة 24 ألفا و443 عنصرًا في الخدمة في المناطق المتضررة من الزلازل.
Turkey and Syria earthquakes caused large destruction, 6 Feb 2023, almost 6000 buildings collapsed, number of deaths passes 5000, rescue teams working devotedly. #earthquake #Turkey #Syria #syriaearthquake #TurkeyQuake #Turkiye #TurkeyEarthquake #hataydepremi #marasdeprem #deprem pic.twitter.com/AItgVxV6JT— North Cyprus (@NorthGateCyprus) February 7, 2023
وخصصت السلطات التركية 10 سفن لنقل الجرحى من المناطق المتضررة، فيما يتم إيصال الاحتياجات الضرورية من مأوى وغذاء إلى المتضررين.
وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أنه "تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".
وقال أوقطاي إن 70 دولة عرضت المساعدة على تركيا في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمر.
ومضى بقوله: "وصل إلينا 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرضت أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ".
وتابع نائب الرئيس التركي: "أنشأنا مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وفتحنا طريقاً موازية للطريق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، وخصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم".
وجّه أوقطاي شكره للدول التي قدمت مساعدات لتركيا و"وقفت بجانبها" في التعامل مع تداعيات الزلزال.
وأرسلت دول بينها الجزائر، وبريطانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، والنمسا، وفنلندا، وهولندا وأستونيا، وإسرائيل والهند وماليزيا، وتايوان، وباكستان فرقا مختصة إلى تركيا لمساندة سلطات الأخيرة في أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال.
وأعلنت دول عدة إقامة جسر جوي وإرسال فرق إنقاذ وطواقم طبية ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات بينها السعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطة عمان وقطر والجزائر وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
مشاهد مروعة
ووثقت الكاميرات مشاهد مروعة من زلزال تركيا، وأخرى لانتشال ناجين من تحت الأنقاض، بينهم طفل رضيع عمره شهرين جرى انتشاله من تحت ركام منزله في ولاية هاتاي، بعد 29 ساعة من وقوع الزلزال.
In Türkiye🇹🇷, 29 hours after the earthquake, a 2-month-old baby was pulled out from the rubble.🙏❤️ #deprem #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey pic.twitter.com/NrQehDcxIg— B A H A R (@bemer_bahar) February 7, 2023
kurban olurum sana maşallah güzelime rabbim sana böyle bir acıyı hayatın boyunca yaşatmasın🙏#seferberlik #deprem #enkazaltındayım pic.twitter.com/jRrlstoxKP— cüneytblgty (@cuneyt_blgty) February 7, 2023
وأمس الاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.