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https://sputnikarabic.ae/20230207/مصر-تعلن-وفاة-2-من-مواطنيها-في-تركيا-نتيجة-الزلزال-المدمر-1073240680.html
مصر تعلن وفاة 2 من مواطنيها في تركيا نتيجة الزلزال المدمر
مصر تعلن وفاة 2 من مواطنيها في تركيا نتيجة الزلزال المدمر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع مصريين اثنين نتيجة انهيار البناية التي يقطنون فيها بمنطقة اسكندرون في ولاية هاتاي بسبب الزلزال المدمر الذي... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T19:32+0000
2023-02-07T19:33+0000
مصر
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وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن "اتصالات السفارة المصرية في تركيا مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها في منطقة اسكندرون بولاية هاتاي".وتابعت "تستمر السفارة في أنقرة في التواصل حالياً مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم".وأكدت الخارجية المصرية "حول أوضاع المصريين في سوريا، فليس هناك أيه معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين. فقد قامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذي تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة نحو 31 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-المصري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيريه-التركي-والسوري-ويعزيهما-في-ضحايا-الزلزال-1073188569.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي

مصر تعلن وفاة 2 من مواطنيها في تركيا نتيجة الزلزال المدمر

19:32 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 19:33 GMT 07.02.2023)
© AFP 2023 / Can Erokامرأة تتفاعل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في أضنة ، في 6 فبراير 2023 بعد زلزال بقوة 7.8 يضرب جنوب شرق البلاد.
امرأة تتفاعل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في أضنة ، في 6 فبراير 2023 بعد زلزال بقوة 7.8 يضرب جنوب شرق البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Can Erok
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع مصريين اثنين نتيجة انهيار البناية التي يقطنون فيها بمنطقة اسكندرون في ولاية هاتاي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن "اتصالات السفارة المصرية في تركيا مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها في منطقة اسكندرون بولاية هاتاي".

وتابعت "تستمر السفارة في أنقرة في التواصل حالياً مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم".

وأكدت الخارجية المصرية "حول أوضاع المصريين في سوريا، فليس هناك أيه معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين. فقد قامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذي تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه".
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي والسوري ويعزيهما في ضحايا الزلزال
أمس, 16:44 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة نحو 31 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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