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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/معلومات-عن-منظومة-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-1073235987.html
معلومات عن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية
معلومات عن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية
تصنف "القبة الحديدية" ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية في مدى قصير جدا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T17:15+0000
2023-02-07T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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صممت هذه المنظومة إسرائيل لتعمل على منصات أرضية متحركة ثم تم تطوير نسخة بحرية منها لاحقا لتعمل على متن السفن الحربية.تقوم هذه المنظومة بمهام حماية القوات البرية أثناء تقدمها في ساحات القتال بفضل قدرتها على الحركة، حسبما ذكرت الشركة المصنعة للمنظومة، التي أشارت إلى أن النسخة البحرية يمكنها حماية السفن والمنشآت البحرية من هجمات جوية معادية.ويتم تطوير هذه المنظومة منذ عام 2007، بينما دخلت الخدمة في 2011 وتصل تكلفة تطويرها إلى 200 مليون دولار حسبما ذكر موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي، الذي أوضح أن مداها يتراوح بين 5 إلى 70 كيلومترا.ويمكن استخدام منظومة "القبة الحديدية" لحماية المدن والمواقع الاستراتيجية، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل آند ديفينس" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن هذه المنظومة مصممة للعمل في جميع الأجواء على مدار الساعة لاعتراض:وصممت إسرائيل هذه المنظومة للتكامل مع المنظومات الدفاعية الأخرى بعيدة المدى لتكون قادرة على التعامل مع الأهداف التي تنطلق من مسافات قصيرة جدا.وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيكون سعيدا إذا حصلت بلاده على منظومة "القبة الحديدية"، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن تل أبيب تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية".لكن الصحيفة أشارت إلى أن فرص حصول كييف على هذه المنظومة لا تزال ضئيلة.وتسعى الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى توفير دعم عسكري لكييف حتى تعرقل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن الهدف منها هو حماية السكان الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221205/شركة-لوكهيد-الأمريكية-تشارك-في-تطوير-أنظمة-صواريخ-إسرائيلية-تعمل-بالليزر-1070874092.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/هل-ستصل-كييف-فعلا-إعلام-زيلينسكي-سيكون-سعيدا-حال-حصول-أوكرانيا-على-القبة-الحديدية-1073229196.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

17:15 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 17:20 GMT 07.02.2023)
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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تصنف "القبة الحديدية" ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.
صممت هذه المنظومة إسرائيل لتعمل على منصات أرضية متحركة ثم تم تطوير نسخة بحرية منها لاحقا لتعمل على متن السفن الحربية.
القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
شركة "لوكهيد" الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر
5 ديسمبر 2022, 14:06 GMT
تقوم هذه المنظومة بمهام حماية القوات البرية أثناء تقدمها في ساحات القتال بفضل قدرتها على الحركة، حسبما ذكرت الشركة المصنعة للمنظومة، التي أشارت إلى أن النسخة البحرية يمكنها حماية السفن والمنشآت البحرية من هجمات جوية معادية.
ويتم تطوير هذه المنظومة منذ عام 2007، بينما دخلت الخدمة في 2011 وتصل تكلفة تطويرها إلى 200 مليون دولار حسبما ذكر موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي، الذي أوضح أن مداها يتراوح بين 5 إلى 70 كيلومترا.
ويمكن استخدام منظومة "القبة الحديدية" لحماية المدن والمواقع الاستراتيجية، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل آند ديفينس" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن هذه المنظومة مصممة للعمل في جميع الأجواء على مدار الساعة لاعتراض:
القذائف الصاروخية.
قذائف المدفعية.
قذائف الهاون.
الطائرات المسيرة.
وصممت إسرائيل هذه المنظومة للتكامل مع المنظومات الدفاعية الأخرى بعيدة المدى لتكون قادرة على التعامل مع الأهداف التي تنطلق من مسافات قصيرة جدا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيكون سعيدا إذا حصلت بلاده على منظومة "القبة الحديدية"، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن تل أبيب تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية".
لكن الصحيفة أشارت إلى أن فرص حصول كييف على هذه المنظومة لا تزال ضئيلة.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"هل ستصل كييف فعلا"... إعلام: زيلينسكي سيكون سعيدا حال حصول أوكرانيا على "القبة الحديدية"
15:11 GMT
وتسعى الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى توفير دعم عسكري لكييف حتى تعرقل أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن الهدف منها هو حماية السكان الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
© Sputnikقدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
قدرات عائلة صواريخ باراك الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
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