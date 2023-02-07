https://sputnikarabic.ae/20230207/معهد-للتنبؤ-بالزلازل-في-روسيا-تركيا-ومحيطها-قد-تشهد-المزيد-من-الزلازل-الارتدادية-1073225055.html
معهد التنبؤ بالزلازل في روسيا: تركيا ومحيطها قد تشهد المزيد من الهزات الارتدادية
معهد التنبؤ بالزلازل في روسيا: تركيا ومحيطها قد تشهد المزيد من الهزات الارتدادية
أعلن مدير معهد التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بيتر شيبالين، أن تركيا ومحيطها قد تشهد المزيد من الزلازل الارتدادية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:32+0000
2023-02-07T13:32+0000
2023-02-07T13:34+0000
العالم
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وقال: "هذه هي الفترة التي يجب أن نتوقع خلالها توابع الزلزال. بعد هذه الفترة، سيبدأ الاحتمال في الانخفاض بشكل حاد".وأكد ألكسندر غورشكوف، كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلازل الذي ضرب تركيا ليست شيئًا غير عادي.وأوضح أنه منذ عام 1900، حدث 13 زلزالًا بقوة أكبر من 7 درجات في تركيا.
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العالم
معهد التنبؤ بالزلازل في روسيا: تركيا ومحيطها قد تشهد المزيد من الهزات الارتدادية
13:32 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير معهد التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بيتر شيبالين، أن تركيا ومحيطها قد تشهد المزيد من الزلازل الارتدادية.
وقال: "هذه هي الفترة التي يجب أن نتوقع خلالها توابع الزلزال. بعد هذه الفترة، سيبدأ الاحتمال في الانخفاض بشكل حاد".
وأكد ألكسندر غورشكوف، كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلازل الذي ضرب تركيا ليست شيئًا غير عادي.
وقال غورشكوف: "تركيا منطقة نشطة للغاية من الناحية الزلزالية، والعديد من الزلازل القوية، بما في ذلك الأحداث التي تبلغ قوتها 7 وما فوق، تحدث هنا بشكل دوري".
وأوضح أنه منذ عام 1900، حدث 13 زلزالًا بقوة أكبر من 7 درجات في تركيا.