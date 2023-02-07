https://sputnikarabic.ae/20230207/ملك-الأردن-يؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-اتصال-هاتفي-مع-الأسد-1073234114.html

ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد

ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T16:49+0000

2023-02-07T16:49+0000

2023-02-07T16:49+0000

أخبار الأردن

أخبار سوريا اليوم

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

زلزال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065137090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f3a728d3616550a82c8c08c18dbccbc.jpg

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "أعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".من جانبه، شكر الأسد الملك عبد الله الثاني على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة، بحسب البيان.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, زلزال