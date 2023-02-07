https://sputnikarabic.ae/20230207/ملك-الأردن-يؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-اتصال-هاتفي-مع-الأسد-1073234114.html
ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد
ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:49+0000
2023-02-07T16:49+0000
2023-02-07T16:49+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
زلزال
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وقالت الرئاسة السورية في بيان: "أعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".من جانبه، شكر الأسد الملك عبد الله الثاني على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة، بحسب البيان.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, زلزال
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, زلزال
ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "أعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا
في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".
من جانبه، شكر الأسد الملك عبد الله الثاني على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة، بحسب البيان.
وضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.
فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.