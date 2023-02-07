عربي
https://sputnikarabic.ae/20230207/ملك-الأردن-يؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-اتصال-هاتفي-مع-الأسد-1073234114.html
ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد
ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:49+0000
2023-02-07T16:49+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065137090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f3a728d3616550a82c8c08c18dbccbc.jpg
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "أعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".من جانبه، شكر الأسد الملك عبد الله الثاني على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة، بحسب البيان.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065137090_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_158bd0418ae35684f9071e07440b08ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, زلزال
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, زلزال

ملك الأردن يؤكد تضامن بلاده مع سوريا في اتصال هاتفي مع الأسد

16:49 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالعاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، نقل خلاله تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "أعرب الملك عبد الله الثاني عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة".
من جانبه، شكر الأسد الملك عبد الله الثاني على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب السوري ومساندتها له في هذه المحنة، بحسب البيان.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأودى الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، إلى مصرع أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 23 ألفا آخرين في حصيلة غير نهائية، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية في تركيا وسوريا.
فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала