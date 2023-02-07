https://sputnikarabic.ae/20230207/نيوزيلندا-تقدم-مساعدات-إنسانية-لتركيا-وسوريا-في-أعقاب-الزلازل-1073199995.html
نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا في أعقاب الزلازل
نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا في أعقاب الزلازل
أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، أن نيوزيلندا ستقدم على الفور دعما إنسانيا للمتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T05:31+0000
2023-02-07T05:31+0000
2023-02-07T06:03+0000
العالم
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وقالت وزيرة الخارجية، نانايا ماهوتا، إن "نيوزيلندا تشعر بحزن بالغ إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن هذه الزلازل". وأضافت أن حكومة نيوزيلندا ستقدم مساهمة أولية بقيمة 1.5 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 950 ألف دولار أمريكي) لدعم استجابة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل من تركيا وسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية. وأكدت ماهوتا أن "مساهمتنا الإنسانية ستدعم فرق الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر العربي السوري في توصيل مواد الإغاثة الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات، وتقديم المساعدة الطبية المنقذة للحياة والدعم النفسي". وأضافت: "سيواصل المسؤولون مراقبة الاحتياجات الإنسانية وتقييم الخيارات من أجل تقديم المزيد من الدعم". وتابعت أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيخصص مليون دولار نيوزيلندي (نحو 630 ألف دولار أمريكي) لدعم الاستجابة في تركيا و500 ألف دولار نيوزيلندي (316172.5 دولار أمريكي) للاستجابة في سوريا. ولقي أكثر من 4000 شخص حتفهم وأصيب عشرات آلاف آخرون بعد أن ضربت زلازل قوية أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يكافح رجال الإنقاذ المحليون ظروف الشتاء القاسية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 78 هزة ارتدادية. وشعر بالزلزال السكان في لبنان وإسرائيل وقبرص.
https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html
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العالم
نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا في أعقاب الزلازل
05:31 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 06:03 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، أن نيوزيلندا ستقدم على الفور دعما إنسانيا للمتضررين من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا.
وقالت وزيرة الخارجية، نانايا ماهوتا، إن "نيوزيلندا تشعر بحزن بالغ إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن هذه الزلازل".
وأضافت أن حكومة نيوزيلندا ستقدم مساهمة أولية بقيمة 1.5 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 950 ألف دولار أمريكي) لدعم استجابة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل من تركيا وسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية.
وأكدت ماهوتا أن "مساهمتنا الإنسانية ستدعم فرق الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر العربي السوري في توصيل مواد الإغاثة الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات، وتقديم المساعدة الطبية المنقذة للحياة والدعم النفسي".
وأضافت: "سيواصل المسؤولون مراقبة الاحتياجات الإنسانية وتقييم الخيارات من أجل تقديم المزيد من الدعم".
وتابعت أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيخصص مليون دولار نيوزيلندي (نحو 630 ألف دولار أمريكي) لدعم الاستجابة في تركيا و500 ألف دولار نيوزيلندي (316172.5 دولار أمريكي) للاستجابة في سوريا.
ولقي أكثر من 4000 شخص حتفهم وأصيب عشرات آلاف آخرون بعد أن ضربت زلازل قوية أجزاء من تركيا وشمال غرب سوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يكافح رجال الإنقاذ المحليون ظروف الشتاء القاسية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 78 هزة ارتدادية. وشعر بالزلزال السكان في لبنان وإسرائيل وقبرص.