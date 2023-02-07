https://sputnikarabic.ae/20230207/هل-ستصل-كييف-فعلا-إعلام-زيلينسكي-سيكون-سعيدا-حال-حصول-أوكرانيا-على-القبة-الحديدية-1073229196.html

"هل ستصل كييف فعلا"... إعلام: زيلينسكي سيكون سعيدا حال حصول أوكرانيا على "القبة الحديدية"

"هل ستصل كييف فعلا"... إعلام: زيلينسكي سيكون سعيدا حال حصول أوكرانيا على "القبة الحديدية"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن سعادة فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، حال حصول بلاده على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية". 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T15:11+0000

2023-02-07T15:11+0000

2023-02-07T15:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

نجاح منظومة القبة الحديدية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار أوكرانيا

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني سيكون سعيدا حال حصول بلاده على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" خلال أزمتها مع روسيا.وتوقعت الصحيفة العبرية أن فرص حصول كييف على تلك المنظومة الدفاعية ضئيلة، رغم أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دراسة بلاده مدى إمكانية تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية"، في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن هذه التصريحات كانت بمثابة مفاجئة دون شك لأوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن التصريح الأخير لنتنياهو خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، باريس، ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون قد أثلجت صدور الأوكرانيين، معتبرة مثل هذه التصريحات تحول كبير في الموقف الإسرائيلي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، كييف قريبا، لافتة إلى أن تلك الزيارة قد تم تأجيلها إلى أجل مسمى خاصة بعد زيارة محتملة للرئيس الأوكراني إلى بروكسل على وقع تلقيه دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، للمشاركة "شخصيا" في "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي.وكانت مصادر أوروبية قد أشارت، أمس الاثنين، إلى أن زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل يوم الخميس المقبل لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.وكان نتنياهو قد صرح، الأحد الماضي، بأنه يدرس تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وفي مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، أكد نتنياهو أنه يدرس أو يفحص مدى إمكانية تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية، لكنه يبحث التداعيات السياسية والعسكرية المحتملة لهذه الخطوة، خاصة وأنه يرغب بالحفاظ على قوة العلاقات الإسرائيلية الروسية.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المقابلة أنه بعيد تشكيل حكومته، قام بدراسة مدى أهمية تزويد أوكرانيا بتلك المنظومة "القبة الحديدية" وأن بلاده بصدد إعادة صياغة سياستها وبعدها سيدرس التداعيات السياسية لهذا الأمر.ويوم الخميس الماضي، ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا والأزمة الأوكرانية بوجه عام.ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يمارسون ضغوطا كبيرة على إسرائيل بهدف تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، إلا أن تل أبيب رفضت هذه المطالب تخوفا من توتر بينها وبين روسيا.وأوضح المسؤولون أن هناك تيارا في الجيش وأجهزة الاستخبارات العسكرية "أمان" يعتقدون أن على بلادهم تغيير سياستها وإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بشكل لا يؤدي إلى توتر مع روسيا خلال أزمتها مع كييف، وأنه من الممكن الموافقة على نقل تلك الأسلحة عبر دولة ثالثة.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا.وتابع: "لا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بضرب أهداف في سوريا"، كاشفا أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.وحول ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي بلاده من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221022/نتنياهو-إذا-انتخبت-رئيسا-للوزراء-سأبحث-إمكانية-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1069349395.html

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