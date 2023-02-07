https://sputnikarabic.ae/20230207/-ألوف-المتظاهرين-يجوبون-أنحاء-فرنسا-ضد-رفع-سن-التقاعد-1073241808.html
مئات الألوف من المتظاهرين يجوبون أنحاء فرنسا ضد رفع سن التقاعد
مئات الألوف من المتظاهرين يجوبون أنحاء فرنسا ضد رفع سن التقاعد
شارك نحو 757 ألف شخص، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات ضد رفع سن التقاعد في جميع أنحاء فرنسا، حسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T20:14+0000
2023-02-07T20:14+0000
2023-02-07T20:19+0000
أخبار فرنسا
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ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن وزارة الداخلية "مشاركة 757 ألف شخص في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، و 57 ألف في باريس".وقالت النقابة العمالية الفرنسية بدورها، إن "ما يقرب من مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، و400 ألف شخص في باريس".وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في 10 يناير/ كانون الثاني مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.ووفقًا لها ، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وبالتالي ، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عامًا.وأعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا في 31 كانون الثاني أن نصف مليون شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء في باريس وحدها، ضمن تجمعات وإضرابات على مستوى البلاد، معارضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد المدعوم من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن عدد المتظاهرين اليوم البالغ 500 ألف، أعلى من عدد المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في 19 يناير/ كانون الثاني وهو 400 ألف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
مئات الألوف من المتظاهرين يجوبون أنحاء فرنسا ضد رفع سن التقاعد
20:14 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 20:19 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
شارك نحو 757 ألف شخص، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات ضد رفع سن التقاعد في جميع أنحاء فرنسا، حسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن وزارة الداخلية "مشاركة 757 ألف شخص في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، و 57 ألف في باريس".
وقالت النقابة العمالية الفرنسية بدورها، إن "ما يقرب من مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، و400 ألف شخص في باريس".
وقدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في 10 يناير/ كانون الثاني مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023.
ووفقًا لها ، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وبالتالي ، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عامًا.
وأعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا في 31 كانون الثاني أن نصف مليون شخص تظاهروا، اليوم الثلاثاء في باريس وحدها، ضمن تجمعات وإضرابات على مستوى البلاد، معارضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد المدعوم من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكرت وكالة "فرانس برس"
، أن عدد المتظاهرين اليوم البالغ 500 ألف، أعلى من عدد المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في 19 يناير/ كانون الثاني وهو 400 ألف.