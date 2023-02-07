https://sputnikarabic.ae/20230207/-ثلاث-مناطق-في-أوكرانيا-تصدر-تحذيرات-من-الغارات-الجوية--1073199009.html
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T03:42+0000
2023-02-07T03:42+0000
2023-02-07T03:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوريجييه وخرسون الروسية.بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي. استهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
03:42 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 03:54 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوريجييه وخرسون الروسية.
بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي. استهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.