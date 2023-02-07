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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/-ثلاث-مناطق-في-أوكرانيا-تصدر-تحذيرات-من-الغارات-الجوية--1073199009.html
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية
صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T03:42+0000
2023-02-07T03:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوريجييه وخرسون الروسية.بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي. استهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا

ثلاث مناطق في أوكرانيا تصدر تحذيرات من الغارات الجوية

03:42 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 03:54 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صدرت، صباح اليوم، تحذيرات من الغارات الجوية في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوريجييه وخرسون الروسية.
بدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي. استهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
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