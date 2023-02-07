https://sputnikarabic.ae/20230207/1073237821.html
اندلاع حريق في مصنع أمريكي يمد أوكرانيا بطائرات مسيرة
اندلاع حريق في مصنع أمريكي يمد أوكرانيا بطائرات مسيرة
اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مصنع أمريكي للطائرات المسيرة في لاتفيا، ينتج مسيرات للجيش الأوكراني ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو). 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T18:07+0000
2023-02-07T18:07+0000
2023-02-07T18:20+0000
مصنع
طائرة مسيرة
الولايات المتحدة الأمريكية
لاتفيا
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وهرعت 24 سيارة شرطة و9 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتوموني" الأمريكية في ضاحي عاصمة لاتفيا.وقالت خدمة مكافحة الحريق على تويتر: "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج ما أدى لدخان كثيف"، بحسب "فرانس برس".وتنتج الشركة التي مقرها كاليفورنيا طائرات مسيرة لأغراض التجسس والمراقبة والاستطلاع، وفقا لموقعها.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-إيرانية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-1073084303.html
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مصنع, طائرة مسيرة, الولايات المتحدة الأمريكية, لاتفيا
مصنع, طائرة مسيرة, الولايات المتحدة الأمريكية, لاتفيا
اندلاع حريق في مصنع أمريكي يمد أوكرانيا بطائرات مسيرة
18:07 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 18:20 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مصنع أمريكي للطائرات المسيرة في لاتفيا، ينتج مسيرات للجيش الأوكراني ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وهرعت 24 سيارة شرطة و9 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتوموني" الأمريكية في ضاحي عاصمة لاتفيا.
وقالت خدمة مكافحة الحريق على تويتر: "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج ما أدى لدخان كثيف"، بحسب "فرانس برس".
وتنتج الشركة التي مقرها كاليفورنيا طائرات مسيرة
لأغراض التجسس والمراقبة والاستطلاع، وفقا لموقعها.