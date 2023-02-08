https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-حشدنا-جميع-مواردنا-لمواجهة-آثار-الزلزال-1073259147.html
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.وأعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 8 آلاف و574 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 49 ألف مصاب.ولفت إلى أن عدد المباني التي انهارت بسبب الزلزال وصل إلى 6 آلاف و444 مبنى.وعن المتضررين من الزلزال، قال الرئيس التركي: "سنؤمن الاحتياجات هنا، لكن من الأفضل نقل المتضررين من الزلزال إلى الفنادق في المدن المختلف وسنوفر المقابل المادي لذلك".وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وتسبب في دمار هائل للمنشآت إضافة إلى آلاف القتلى والمصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تغطية-مستمرة-تطورات-كارثة-زلزال-تركيا-1073257883.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
11:01 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.
وقال أردوغان: "لن نسمح باستمرار بقاء المواطنين المتضررين جراء الزلزال في الشوارع".
وأعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا
إلى 8 آلاف و574 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 49 ألف مصاب.
ولفت إلى أن عدد المباني التي انهارت بسبب الزلزال وصل إلى 6 آلاف و444 مبنى.
وعن المتضررين من الزلزال، قال الرئيس التركي: "سنؤمن الاحتياجات هنا، لكن من الأفضل نقل المتضررين من الزلزال
إلى الفنادق في المدن المختلف وسنوفر المقابل المادي لذلك".
وأضاف أردوغان: "تركيا تسعى لمعالجة تداعيات الزلزال في غضون عام".
وضرب زلزال مدمر
بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وتسبب في دمار هائل للمنشآت إضافة إلى آلاف القتلى والمصابين.