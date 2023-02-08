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أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-حشدنا-جميع-مواردنا-لمواجهة-آثار-الزلزال-1073259147.html
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T11:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.وأعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 8 آلاف و574 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 49 ألف مصاب.ولفت إلى أن عدد المباني التي انهارت بسبب الزلزال وصل إلى 6 آلاف و444 مبنى.وعن المتضررين من الزلزال، قال الرئيس التركي: "سنؤمن الاحتياجات هنا، لكن من الأفضل نقل المتضررين من الزلزال إلى الفنادق في المدن المختلف وسنوفر المقابل المادي لذلك".وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وتسبب في دمار هائل للمنشآت إضافة إلى آلاف القتلى والمصابين.
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أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال

11:01 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 08.02.2023)
© AP Photo / Khalil Hamraزلزال تركيا
زلزال تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا حشدت كل مواردها لمواجهة آثار الزلزال، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد).
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد.
وقال أردوغان: "لن نسمح باستمرار بقاء المواطنين المتضررين جراء الزلزال في الشوارع".
وأعلن الرئيس التركي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 8 آلاف و574 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 49 ألف مصاب.
تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة ديار بكر التركية. وقع زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة في محافظة قهرمان‌مرعش التركية وأدى إلى دمار في عدد من المدن. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
تغطية مستمرة... تطورات كارثة زلزال تركيا
10:32 GMT
ولفت إلى أن عدد المباني التي انهارت بسبب الزلزال وصل إلى 6 آلاف و444 مبنى.
وعن المتضررين من الزلزال، قال الرئيس التركي: "سنؤمن الاحتياجات هنا، لكن من الأفضل نقل المتضررين من الزلزال إلى الفنادق في المدن المختلف وسنوفر المقابل المادي لذلك".
وأضاف أردوغان: "تركيا تسعى لمعالجة تداعيات الزلزال في غضون عام".
وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وتسبب في دمار هائل للمنشآت إضافة إلى آلاف القتلى والمصابين.
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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