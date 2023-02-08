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https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يتوجه-إلى-منطقة-الزلزال-للقيام-بجولة-تفقدية-1073248875.html
أردوغان يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية
أردوغان يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:23+0000
2023-02-08T07:36+0000
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وكان مصدر في العاصمة التركية أنقرة، قد صرح لـ"سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، بأن الرئيس التركي، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، يوم الأربعاء.وأضاف: "سيطلع الرئيس على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".وأعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 6234 قتيلا و37011 مصابا.يذكر أن أردوغان كان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة وتخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/أردوغان-يعتزم-غدا-الأربعاء-زيارة-المناطق-التي-وقع-فيها-الزلزال--1073243005.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية

07:23 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 07:36 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.
وكان مصدر في العاصمة التركية أنقرة، قد صرح لـ"سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، بأن الرئيس التركي، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، يوم الأربعاء.
وأضاف: "سيطلع الرئيس على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".
وأعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 6234 قتيلا و37011 مصابا.

يذكر أن أردوغان كان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة وتخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال
أمس, 20:21 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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