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أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-إلى-9057-قتيلا-والإصابات-إلى-نحو-53-ألفا-1073277746.html
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:32+0000
2023-02-08T15:52+0000
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وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد".وتعهد الرئيس التركي بالعمل "على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية "توكي" بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا

15:32 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا.
وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.
وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.
وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.
وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.
وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد".
وتابع "لا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".
وتعهد الرئيس التركي بالعمل "على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية "توكي" بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".
وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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