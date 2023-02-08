https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-إلى-9057-قتيلا-والإصابات-إلى-نحو-53-ألفا-1073277746.html
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:32+0000
2023-02-08T15:32+0000
2023-02-08T15:52+0000
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وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد".وتعهد الرئيس التركي بالعمل "على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية "توكي" بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
15:32 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا.
وقال أردوغان
إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.
وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.
وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.
وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.
وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار
ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد".
وتابع "لا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".
وتعهد الرئيس التركي بالعمل "على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية "توكي" بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".
وفجر الاثنين، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.