https://sputnikarabic.ae/20230208/إرشادات-للنجاة-عند-وقوع-زلزال-ماذا-تفعل-وماذا-لا-1073256370.html
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
يُعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة، من أكثر الزلازل فتكا خلال هذا العقد، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى قرابة 8 آلاف شخص. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:17+0000
2023-02-08T10:17+0000
2023-02-08T10:17+0000
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ومنذ عام 1900، لقي أكثر من 90 ألف شخص مصرعهم في 76 زلزالا. نصف تلك الوفيات حدثت في عامي 1939 و1999.وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، وقد شهدت بين عامي 1939 و1999 خمسة زلازل كبرى، وقد حدثت زلازل قاتلة أخرى على مدى العقدين الماضيين في هايتي في عام 2021، تسببت في أكثر من 2200 حالة وفاة، وفي إندونيسيا في عام 2018، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300.
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انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
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يُعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة، من أكثر الزلازل فتكا خلال هذا العقد، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى قرابة 8 آلاف شخص.
ومنذ عام 1900، لقي أكثر من 90 ألف شخص مصرعهم في 76 زلزالا. نصف تلك الوفيات حدثت في عامي 1939 و1999.
وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، وقد شهدت بين عامي 1939 و1999 خمسة زلازل كبرى، وقد حدثت زلازل قاتلة أخرى على مدى العقدين الماضيين في هايتي في عام 2021، تسببت في أكثر من 2200 حالة وفاة، وفي إندونيسيا في عام 2018، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300.