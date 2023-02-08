عربي
أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إرشادات-للنجاة-عند-وقوع-زلزال-ماذا-تفعل-وماذا-لا-1073256370.html
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
يُعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة، من أكثر الزلازل فتكا خلال هذا العقد، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى قرابة 8 آلاف شخص. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:17+0000
2023-02-08T10:17+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256030_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_7f2470b1122efc826157120444b3bc19.png
ومنذ عام 1900، لقي أكثر من 90 ألف شخص مصرعهم في 76 زلزالا. نصف تلك الوفيات حدثت في عامي 1939 و1999.وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، وقد شهدت بين عامي 1939 و1999 خمسة زلازل كبرى، وقد حدثت زلازل قاتلة أخرى على مدى العقدين الماضيين في هايتي في عام 2021، تسببت في أكثر من 2200 حالة وفاة، وفي إندونيسيا في عام 2018، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256030_85:0:1142:793_1920x0_80_0_0_b549d8d1cedd26c814b9b5bf5702e11a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, инфографика

إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟

10:17 GMT 08.02.2023
تابعنا عبرTelegram
يُعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة، من أكثر الزلازل فتكا خلال هذا العقد، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى قرابة 8 آلاف شخص.
ومنذ عام 1900، لقي أكثر من 90 ألف شخص مصرعهم في 76 زلزالا. نصف تلك الوفيات حدثت في عامي 1939 و1999.
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال - سبوتنيك عربي
وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل المدمرة، وقد شهدت بين عامي 1939 و1999 خمسة زلازل كبرى، وقد حدثت زلازل قاتلة أخرى على مدى العقدين الماضيين في هايتي في عام 2021، تسببت في أكثر من 2200 حالة وفاة، وفي إندونيسيا في عام 2018، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 11:20 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала