https://sputnikarabic.ae/20230208/إطلاق-القمر-الصناعي-الإيراني-ناهيد-2-في-نهاية-العام-الجاري-1073279106.html

إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ناهيد 2" في نهاية العام الجاري

إطلاق القمر الصناعي الإيراني "ناهيد 2" في نهاية العام الجاري

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القمر الصناعي المحلي "ناهيد -2" إلى الفضاء سيتم نهاية العام الجاري... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T15:52+0000

2023-02-08T15:52+0000

2023-02-08T15:52+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وزير الاتصالات الإيراني جاءت على هامش تفقده معرض "تقنيات الفضاء الافتراضي" الذي اختتم أعماله اليوم في طهران.وأكد عيسى زارع بور أن القمر الصناعي المحلي "ناهيد 2" هو قمر اصطناعي للاتصالات وسيتم وضعه في المدار الأرضي المنخفض خلال الشهرين المقبلين.وحول تطبيقات التواصل الاجتماعي المحلية مثل "بلة" و"ايتا"، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، إلى أن العمل جار في البلاد لتطوير جودة وأداء هذه التطبيقات المحلية، وبما يتيح لها منافسة النسخ الخارجية.وفي الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي الإيرانية، عن البدء في المرحلة التشغيلية لـ "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية"، باعتبارها أول منظومة أقمار صناعية محلية.وعزا المسؤول الإيراني تشغيل منظومة الأقمار الصناعية المحلية إلى توفير الخدمات ذات الصلة للمواطنين والأجهزة العامة والخاصة، مؤكدا أن وكالة الفضاء الإيرانية قد تبنت مشروع "كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية للاتصالات الإيراني" الفريد من نوعه.وأكد حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الخارجي الإيرانية، أن المنظمة الوطنية في بلاده تسعى إلى التركيز على طاقات الشركات المعرفية التابعة للقطاع الخاص في مجال إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة، موضحا أن "النجاح في هذه المرحلة سيضمن الخطوات التطويرية التالية واتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكمال كوكبة الشهيد سليماني للأقمار الصناعية أيضا".يذكر أنه في الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أن طهران ستطلق إلى الفضاء قمرين صناعيين محليين على الأقل، هما "ناهيد 1" و"ناهيد 2"، بحلول ربيع عام 2023.‏وقال زارع بور: "بحلول نهاية العام الحالي، سيتم إطلاق قمرين صناعيين على الأقل إلى الفضاء، كما أن بعض الأقمار الصناعية الأخرى في الطريق"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف: "يتم إعداد قمرين صناعيين، هما [ناهيد -1 وناهيد- 2]، ونأمل أن يتم إطلاقهما إلى الفضاء بحلول نهاية العام". فيما يشار إلى أن إيران تحتفل بالعام الجديد في 21 مارس/ آذار. وكلا القمرين صناعة محلية، ويمتلك القمر "ناهيد -2" معدات اتصالات، بالإضافة إلى محرك للمناورات المدارية، ويشكل تقدما مهما في إنتاج المركبات الفضائية المدارية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230104/إبراهيم-رئيسي-صناعة-الفضاء-الإيرانية-واحدة-من-الصناعات-الدافعة-للبلاد-1071939150.html

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أقمار صناعية, إيران, العالم, مواقع تواصل اجتماعي, شبكة اتصالات