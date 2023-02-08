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https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-غربي-يكشف-انتعاش-الاقتصاد-الروسي-بعد-عام-من-العقوبات-1073276499.html
إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات
إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات
تحدثت وسائل إعلام غربية عن نجاح روسيا في التغلب على العقوبات بعد ما يقرب من عام كامل من فرضها على البلاد من دول التكتل الغربي. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:50+0000
2023-02-08T14:50+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن "صادرات البلاد الهائلة من السلع قامت بتوجيه رأس المال إلى خزائن الحكومة والشركات، مما أدى إلى انتعاش في الاستثمار التجاري لم يسبق له مثيل".وأردفت الوكالة: "في الوقت الذي حاولت فيه روسيا التغلب على النقص الناجم عن العقوبات، ظهرت شركات خاصة جديدة، ودعمت الكثير منها بقروض أو إعانات حكومية".وأعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثةً في مجلس الدوما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أن البلاد شهدت صدمات أكبر.وقالت: "نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير".وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.كما أكدت أنه يمكن تجنب أزمة مالية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي إذا رفعت أسعار الفائدة من المنظمين العالميين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/5-أسبابإعلام-ألماني-يشيد-بقوة-الاقتصاد-الروسي-1073249758.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات

14:50 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالمركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل
المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تحدثت وسائل إعلام غربية عن نجاح روسيا في التغلب على العقوبات بعد ما يقرب من عام كامل من فرضها على البلاد من دول التكتل الغربي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن "صادرات البلاد الهائلة من السلع قامت بتوجيه رأس المال إلى خزائن الحكومة والشركات، مما أدى إلى انتعاش في الاستثمار التجاري لم يسبق له مثيل".
الشركات الكبيرة والصغيرة أنفقت على استبدال المعدات والبرامج الأجنبية أو وجهت الأموال لبناء سلاسل توريد جديدة للوصول إلى أسواق بديلة، وفي مواجهة التوقعات الأولية بانخفاض يصل إلى 20% في الإنفاق الرأسمالي، شهدت روسيا بدلاً من ذلك زيادة بنسبة 6% في عام 2022.
وأردفت الوكالة: "في الوقت الذي حاولت فيه روسيا التغلب على النقص الناجم عن العقوبات، ظهرت شركات خاصة جديدة، ودعمت الكثير منها بقروض أو إعانات حكومية".
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07:59 GMT
وأعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثةً في مجلس الدوما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أن البلاد شهدت صدمات أكبر.
وقالت: "نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير".
وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.
كما أكدت أنه يمكن تجنب أزمة مالية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي إذا رفعت أسعار الفائدة من المنظمين العالميين.
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