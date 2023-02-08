https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-غربي-يكشف-انتعاش-الاقتصاد-الروسي-بعد-عام-من-العقوبات-1073276499.html

إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات

إعلام غربي يكشف انتعاش الاقتصاد الروسي بعد عام من العقوبات

تحدثت وسائل إعلام غربية عن نجاح روسيا في التغلب على العقوبات بعد ما يقرب من عام كامل من فرضها على البلاد من دول التكتل الغربي. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T14:50+0000

2023-02-08T14:50+0000

2023-02-08T14:50+0000

روسيا

اقتصاد

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وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن "صادرات البلاد الهائلة من السلع قامت بتوجيه رأس المال إلى خزائن الحكومة والشركات، مما أدى إلى انتعاش في الاستثمار التجاري لم يسبق له مثيل".وأردفت الوكالة: "في الوقت الذي حاولت فيه روسيا التغلب على النقص الناجم عن العقوبات، ظهرت شركات خاصة جديدة، ودعمت الكثير منها بقروض أو إعانات حكومية".وأعلنت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، متحدثةً في مجلس الدوما في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن التضخم في روسيا الآن لا يختلف كثيرًا عن معدل نمو الأسعار في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أن البلاد شهدت صدمات أكبر.وقالت: "نتيجة لذلك، لا يختلف تضخمنا الآن كثيرًا عن التضخم في الاقتصادات المماثلة، على الرغم من أننا تعاملنا مع صدمات أكبر بكثير".وفقًا لهيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روس ستات)، تسارع التضخم في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول، إلى 0.18% بعد 0.05% في سبتمبر/أيلول، وتباطأ من الناحية السنوية إلى 12.64% من 13.68% في الشهر السابق.كما أكدت أنه يمكن تجنب أزمة مالية واسعة النطاق في الاقتصاد العالمي إذا رفعت أسعار الفائدة من المنظمين العالميين.

https://sputnikarabic.ae/20230208/5-أسبابإعلام-ألماني-يشيد-بقوة-الاقتصاد-الروسي-1073249758.html

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