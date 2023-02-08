عربي
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-في-زلزال-تركيا-وسوريا-إلى-71-قتيلا-1073289607.html
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 71 قتيلا
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 71 قتيلا
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا إلى 71 قتيلا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T21:46+0000
2023-02-08T21:46+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a42a2968ddc69eab72b1398fcc143108.jpg
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 71 فلسطينيا، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم إثر انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.وشددت على أن "عدد الضحايا مرشّح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأكدت الخارجية أن عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا وصل إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وأشارت إلى أن "طواقم الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا".وأوضحت أن العائلة "كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في تركيا وسوريا إلى 64 قتيلا، قبل أن تعلم مجددا ارتفاع الحصيلة إلى 71.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، إلى 11859 شخصا.وفي تركيا بلغت حصيلة القتلى 9057 وحوالي 53 ألف مصاب، بينما بلغ عدد قتلى الزلزال في سوريا 2802 قتيل وأكثر من 5000 إصابة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الفلسطينية-تعلن-وفاة-64-فلسطينيا-في-سوريا-وتركيا-بين-ضحايا-الزلزال-المدمر-1073255410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073218171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74c8d568b9006b42950dc108366b4899.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 71 قتيلا

21:46 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا إلى 71 قتيلا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 71 فلسطينيا، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم إثر انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.
وشددت على أن "عدد الضحايا مرشّح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأكدت الخارجية أن عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا وصل إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأشارت إلى أن "طواقم الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا".
عمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة 64 فلسطينيا في سوريا وتركيا بين ضحايا الزلزال المدمر
10:03 GMT
وأوضحت أن العائلة "كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في تركيا وسوريا إلى 64 قتيلا، قبل أن تعلم مجددا ارتفاع الحصيلة إلى 71.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، إلى 11859 شخصا.
وفي تركيا بلغت حصيلة القتلى 9057 وحوالي 53 ألف مصاب، بينما بلغ عدد قتلى الزلزال في سوريا 2802 قتيل وأكثر من 5000 إصابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала