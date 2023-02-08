https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-في-زلزال-تركيا-وسوريا-إلى-71-قتيلا-1073289607.html

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 71 قتيلا

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 71 قتيلا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا إلى 71 قتيلا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T21:46+0000

2023-02-08T21:46+0000

2023-02-08T21:46+0000

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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 71 فلسطينيا، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم إثر انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.وشددت على أن "عدد الضحايا مرشّح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأكدت الخارجية أن عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا وصل إلى 20 حتى الآن، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وأشارت إلى أن "طواقم الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض عن 6 أفراد من عائلة أبو راشد في مدينة جبلة شمال سوريا".وأوضحت أن العائلة "كانت تقطن في الطابق الأول من بناية مكونة من تسعة طوابق، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى مكانهم حتى الآن".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في تركيا وسوريا إلى 64 قتيلا، قبل أن تعلم مجددا ارتفاع الحصيلة إلى 71.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، إلى 11859 شخصا.وفي تركيا بلغت حصيلة القتلى 9057 وحوالي 53 ألف مصاب، بينما بلغ عدد قتلى الزلزال في سوريا 2802 قتيل وأكثر من 5000 إصابة.

https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الفلسطينية-تعلن-وفاة-64-فلسطينيا-في-سوريا-وتركيا-بين-ضحايا-الزلزال-المدمر-1073255410.html

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