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https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-في-تركيا-إلى-6234-قتيلا-ونحو-37-ألف-مصاب-1073248303.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 6234 قتيلا ونحو 37 ألف مصاب
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 6234 قتيلا ونحو 37 ألف مصاب
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 6234 قتيلا، و37011 مصابا، في حصيلة غير نهائية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:09+0000
2023-02-08T07:09+0000
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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: "إنه اعتبارا من الساعة 6:15 [بالتوقيت المحلي] فقد 6234 شخصا حياتهم وأُصيب 37011 شخصا في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تركيا-تتلقى-عروض-مساعدة-من-76-دولة-و14-منظمة-دولية-1073244123.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 6234 قتيلا ونحو 37 ألف مصاب

07:09 GMT 08.02.2023
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Mustafa Karali
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 6234 قتيلا، و37011 مصابا، في حصيلة غير نهائية.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: "إنه اعتبارا من الساعة 6:15 [بالتوقيت المحلي] فقد 6234 شخصا حياتهم وأُصيب 37011 شخصا في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
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وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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