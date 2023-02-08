عربي
بلينكن: الصين انتهكت الأجواء الأمريكية قبل أيام
https://sputnikarabic.ae/20230208/الأسد-يتلقى-التعازي-بضحايا-الزلزال-من-السوداني-وعباس-1073286731.html
الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس
الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نقل خلاله تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا إثر الزلزال الذي ضرب... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T19:13+0000
2023-02-08T19:15+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104341/16/1043411635_0:0:2552:1437_1920x0_80_0_0_a60399fd8a51aa5e5b0ad85e26982fc6.jpg
وشدد رشيد على أنّ "مصاب سورية هو مصاب للعراق الذي سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من آثار هذه الكارثة"، حسبما ذكرته قناة الرئاسة السورية على "تليغرام".وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وجدد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين والاستعداد لتقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/السيسي-يهاتف-الأسد-لأول-مرة-ويؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-كارثة-الزلزال-1073223086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104341/16/1043411635_0:0:2552:1915_1920x0_80_0_0_848a1cb2f20d69fc9d8e86da92448e7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, زلزال

الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس

19:13 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 19:15 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصوربشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نقل خلاله تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.
وشدد رشيد على أنّ "مصاب سورية هو مصاب للعراق الذي سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من آثار هذه الكارثة"، حسبما ذكرته قناة الرئاسة السورية على "تليغرام".

بدوره تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعازي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد، مشيراً إلى استعداد العراق للاستمرار في تقديم العون والمساعدة لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات إنقاذ وإغاثة أهالي المناطق المتضررة.

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
السيسي يهاتف الأسد لأول مرة ويؤكد تضامن بلاده مع سوريا في كارثة الزلزال
أمس, 12:59 GMT
وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

كما تلقى الرئيس الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدّم خلاله للأسد وللشعب السوري خالص التعازي بضحايا الزلزال، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين والاستعداد لتقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала