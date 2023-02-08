https://sputnikarabic.ae/20230208/الأسد-يتلقى-التعازي-بضحايا-الزلزال-من-السوداني-وعباس-1073286731.html
الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس
الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نقل خلاله تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا إثر الزلزال الذي ضرب... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T19:13+0000
2023-02-08T19:13+0000
2023-02-08T19:15+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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وشدد رشيد على أنّ "مصاب سورية هو مصاب للعراق الذي سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من آثار هذه الكارثة"، حسبما ذكرته قناة الرئاسة السورية على "تليغرام".وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وجدد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين والاستعداد لتقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/السيسي-يهاتف-الأسد-لأول-مرة-ويؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-كارثة-الزلزال-1073223086.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال
الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس
19:13 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 19:15 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نقل خلاله تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.
وشدد رشيد على أنّ "مصاب سورية هو مصاب للعراق الذي سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من آثار هذه الكارثة"، حسبما ذكرته قناة الرئاسة السورية على "تليغرام
".
بدوره تقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعازي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد، مشيراً إلى استعداد العراق للاستمرار في تقديم العون والمساعدة لدعم جهود الحكومة السورية في عمليات إنقاذ وإغاثة أهالي المناطق المتضررة.
وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
كما تلقى الرئيس الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدّم خلاله للأسد وللشعب السوري خالص التعازي بضحايا الزلزال، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وجدد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين
والاستعداد لتقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة.