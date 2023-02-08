https://sputnikarabic.ae/20230208/الأسد-يتلقى-التعازي-بضحايا-الزلزال-من-السوداني-وعباس-1073286731.html

الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس

الأسد يتلقى التعازي بضحايا الزلزال من السوداني وعباس

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد نقل خلاله تعازيه وتضامن بلاده مع سوريا إثر الزلزال الذي ضرب... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T19:13+0000

2023-02-08T19:13+0000

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أخبار سوريا اليوم

زلزال

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وشدد رشيد على أنّ "مصاب سورية هو مصاب للعراق الذي سيقدم كلّ ما يمكنه لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من آثار هذه الكارثة"، حسبما ذكرته قناة الرئاسة السورية على "تليغرام".وشكر الرئيس الأسد خلال الاتصالين العراق قيادة وشعباً على ما أبدوه من استجابة إنسانية وإرسالهم مختلف المساعدات لدعم المتضررين والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وجدد الرئيس عباس وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب أشقائهم السوريين والاستعداد لتقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة.

https://sputnikarabic.ae/20230207/السيسي-يهاتف-الأسد-لأول-مرة-ويؤكد-تضامن-بلاده-مع-سوريا-في-كارثة-الزلزال-1073223086.html

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أخبار سوريا اليوم, زلزال