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https://sputnikarabic.ae/20230208/البنتاغون-الصين-ترفض-التواصل-مع-الولايات-المتحدة-بعد-إسقاط-المنطاد-1073245397.html
البنتاغون: الصين ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بعد إسقاط المنطاد
البنتاغون: الصين ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بعد إسقاط المنطاد
حاول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاتصال بوزير الدفاع الصيني بعد إسقاط المنطاد، لكن تم رفض الطلب. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
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الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للبنتاغون: "في يوم السبت، 4 فبراير، فور إسقاط المنطاد، قدم البنتاغون طلبًا لإجراء محادثة آمنة بين أوستن ووزير الدفاع الصيني... لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية الطلب".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، رصد "منطاد استطلاع" فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.هذا ولم تنته قصة المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام في سماء الولايات المتحدة، مع إسقاطه، السبت، إذ إن تداعياته لا تزال مستمرة، على الأقل من الناحية الدبلوماسية.
الصين
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

البنتاغون: الصين ترفض التواصل مع الولايات المتحدة بعد إسقاط المنطاد

00:43 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / ALEX WONG
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حاول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاتصال بوزير الدفاع الصيني بعد إسقاط المنطاد، لكن تم رفض الطلب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للبنتاغون: "في يوم السبت، 4 فبراير، فور إسقاط المنطاد، قدم البنتاغون طلبًا لإجراء محادثة آمنة بين أوستن ووزير الدفاع الصيني... لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية الطلب".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، رصد "منطاد استطلاع" فوق أراضي الولايات المتحدة، عبر فوق أراضي كندا ووصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية.
هذا ولم تنته قصة المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام في سماء الولايات المتحدة، مع إسقاطه، السبت، إذ إن تداعياته لا تزال مستمرة، على الأقل من الناحية الدبلوماسية.
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