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https://sputnikarabic.ae/20230208/البيت-الأبيض-يكشف-عن-استعداد-كييف-للتصعيد-العسكري-وبريطانيا-تدرس-إرسال-مقاتلات-1073278997.html
البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"
البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"
كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:55+0000
2023-02-08T15:55+0000
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وقال كيربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر يوميًا تقريبًا بشأن الاحتياجات والإمكانيات".وطلب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك من وزير الدفاع بن والاس إعلامه بالطائرات (الحربية) التي يمكن أن تنقلها لندن إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وكتبت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "طلب سوناك من وزير الدفاع بن والاس معرفة الطائرات العسكرية التي يمكن أن تنقلها بريطانيا إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230201/البيت-الأبيض-اهتمام-أمريكا-وروسيا-بتطبيق-معاهدة-ستارت-تطور-إيجابي-1073007336.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"

15:55 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي.
وقال كيربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر يوميًا تقريبًا بشأن الاحتياجات والإمكانيات".

أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع.

جون كيربي
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
البيت الأبيض: اهتمام أمريكا وروسيا بتطبيق معاهدة "ستارت" تطور إيجابي
1 فبراير, 16:59 GMT
وطلب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك من وزير الدفاع بن والاس إعلامه بالطائرات (الحربية) التي يمكن أن تنقلها لندن إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكتبت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "طلب سوناك من وزير الدفاع بن والاس معرفة الطائرات العسكرية التي يمكن أن تنقلها بريطانيا إلى أوكرانيا".
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