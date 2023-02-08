https://sputnikarabic.ae/20230208/البيت-الأبيض-يكشف-عن-استعداد-كييف-للتصعيد-العسكري-وبريطانيا-تدرس-إرسال-مقاتلات-1073278997.html
البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"
البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"
كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:55+0000
2023-02-08T15:55+0000
2023-02-08T15:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وقال كيربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر يوميًا تقريبًا بشأن الاحتياجات والإمكانيات".وطلب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك من وزير الدفاع بن والاس إعلامه بالطائرات (الحربية) التي يمكن أن تنقلها لندن إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وكتبت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "طلب سوناك من وزير الدفاع بن والاس معرفة الطائرات العسكرية التي يمكن أن تنقلها بريطانيا إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230201/البيت-الأبيض-اهتمام-أمريكا-وروسيا-بتطبيق-معاهدة-ستارت-تطور-إيجابي-1073007336.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
البيت الأبيض يكشف عن استعداد كييف للتصعيد العسكري وبريطانيا تدرس "إرسال مقاتلات"
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كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي.
وقال كيربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر يوميًا تقريبًا بشأن الاحتياجات والإمكانيات".
أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع.
جون كيربي
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي
وطلب رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك من وزير الدفاع بن والاس إعلامه بالطائرات
(الحربية) التي يمكن أن تنقلها لندن إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكتبت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "طلب سوناك من وزير الدفاع بن والاس معرفة الطائرات العسكرية التي يمكن أن تنقلها بريطانيا إلى أوكرانيا".