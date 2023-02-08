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https://sputnikarabic.ae/20230208/التلسكوب-العملاق-فاست-الصيني-يحدد-أكثر-من-740-نجما-نابضا-1073246561.html
التلسكوب العملاق "فاست" الصيني يحدد أكثر من 740 نجما نابضا
التلسكوب العملاق "فاست" الصيني يحدد أكثر من 740 نجما نابضا
أعلن فريق البحث المسؤول عن التلسكوب الراديوي الصيني "فاست"، أو "عين السماء الصينية"، الذي يبلغ طول قطره 500 متر، ويعتبر أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T04:31+0000
2023-02-08T04:31+0000
مجتمع
علوم
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وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، تنشأ من النوى المنفجرة لنجوم عملاقة محتضرة من خلال انفجارات عظيمة. وتعتبر مراقبة النجوم النابضة مهمة رئيسية للتلسكوب "فاست"، حيث يمكن استخدامها لتأكيد وجود إشعاع الجاذبية والثقوب السوداء، والمساعدة في حل أسئلة رئيسية عديدة في الفيزياء.وأضاف جيانغ أن اكتشاف المزيد من النجوم النابضة بواسطة "فاست" قد يساعد العلماء في العثور على أدلة عن موجات الجاذبية، أو إنشاء أنظمة مرجعية زمنية يتم التحكم فيها بشكل مستقل. ويقع التلسكوب "فاست" في منخفض كارستي عميق ومستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، ويمتد على منطقة استقبال تعادل مساحة حوالي 30 ملعبا لكرة القدم.
https://sputnikarabic.ae/20230127/المرايا-السائلة-تدخل-في-صناعة-التلسكوبات-المستقبلية-فيديو-1072766736.html
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علوم
علوم

التلسكوب العملاق "فاست" الصيني يحدد أكثر من 740 نجما نابضا

04:31 GMT 08.02.2023
© Photo / NASA, ESA, STScI, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia M62 - مجموعة نجوم كروية من المجرات في كوكبة الحواء
M62 - مجموعة نجوم كروية من المجرات في كوكبة الحواء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Photo / NASA, ESA, STScI, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia
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أعلن فريق البحث المسؤول عن التلسكوب الراديوي الصيني "فاست"، أو "عين السماء الصينية"، الذي يبلغ طول قطره 500 متر، ويعتبر أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم، أن التلسكوب حدد أكثر من 740 نجما نابضا جديدا ابتداء من إطلاقه.
وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، تنشأ من النوى المنفجرة لنجوم عملاقة محتضرة من خلال انفجارات عظيمة.
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المرايا السائلة تدخل في صناعة التلسكوبات المستقبلية... فيديو
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وتعتبر مراقبة النجوم النابضة مهمة رئيسية للتلسكوب "فاست"، حيث يمكن استخدامها لتأكيد وجود إشعاع الجاذبية والثقوب السوداء، والمساعدة في حل أسئلة رئيسية عديدة في الفيزياء.

وقال جيانغ بنغ، المهندس الرئيسي لـ"فاست" إن فترة المراقبة للتلسكوب تجاوزت 5300 ساعة سنويا منذ إطلاقه في سبتمبر 2016، مع تلقي حجم بيانات يتراوح ما بين 30 و40 تيرابايت كل يوم، ما أسهم في اكتشاف أكثر من 740 نجما نابضا حتى الآن، حسب وكالة "شينخوا".

وأضاف جيانغ أن اكتشاف المزيد من النجوم النابضة بواسطة "فاست" قد يساعد العلماء في العثور على أدلة عن موجات الجاذبية، أو إنشاء أنظمة مرجعية زمنية يتم التحكم فيها بشكل مستقل.
ويقع التلسكوب "فاست" في منخفض كارستي عميق ومستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، ويمتد على منطقة استقبال تعادل مساحة حوالي 30 ملعبا لكرة القدم.
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