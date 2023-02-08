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https://sputnikarabic.ae/20230208/الجزائر-تستدعي-سفيرها-في-فرنسا-للتشاور-بسبب-ناشطة-1073285779.html
الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا للتشاور بسبب ناشطة
الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا للتشاور بسبب ناشطة
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، استدعاء، سفير بلاده في فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T18:47+0000
2023-02-08T18:48+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
استدعاء سفير
الرئيس الجزائري
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وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "احتجت بشدة على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية" إلى فرنسا.وأضاف أن الرئيس الجزائري أمر باستدعاء السفير سعيد موسي "فورا"، بحسب "فرانس برس".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغضب الجزائري ناتج عن مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر".وأضافت، يبدو واضحا أن المقصود في هذه القضية "هي المدعوة أميرة بوراوي التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا".وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية في تونس تحفظت على بوراوي وحاولت منعها من الطيران إلى فرنسا.وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.
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الجزائر, أخبار فرنسا , استدعاء سفير, الرئيس الجزائري
الجزائر, أخبار فرنسا , استدعاء سفير, الرئيس الجزائري

الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا للتشاور بسبب ناشطة

18:47 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 18:48 GMT 08.02.2023)
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Toufik Doudou
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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، استدعاء، سفير بلاده في فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "احتجت بشدة على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية" إلى فرنسا.
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وأضاف أن الرئيس الجزائري أمر باستدعاء السفير سعيد موسي "فورا"، بحسب "فرانس برس".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغضب الجزائري ناتج عن مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر".
وأضافت، يبدو واضحا أن المقصود في هذه القضية "هي المدعوة أميرة بوراوي التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا".
وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية في تونس تحفظت على بوراوي وحاولت منعها من الطيران إلى فرنسا.
وترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.
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