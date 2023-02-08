https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن "تدمير ورش عمل في منشأة للصناعات الجوية، التي تعمل على تطوير الطائرات دون طيار في خاركوف". 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:06+0000
2023-02-08T12:06+0000
2023-02-08T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لفرق التقدم والاقتحام من مجموعة القوات "الجنوبية"، تم القضاء على أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث شاحنات صغيرة، وثلاث سيارات عسكرية، بالإضافة إلى تم تدمير مدفع هاوتزر "ميستا- بي".وعل محور كوبيانسك، كبدت مدفعية الميدان التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تجمعات القوى البشرية والآليات العسكرية الأوكرانية خشائر فادحة في مناطق أولشانا وبيرشوترافنيفي وكراخمالنويه وبيريستوفويه في مقطاعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي شنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لكتائب قوات "المركز"، تكبدت تجمعات القوى العاملة والآليات العسكرية لوحدات الفرقة الميكانيكية 66 و25 المحمولة جوا والألوية 81 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خسائر فادحة.كما قضت كتائب قوات الشرق (فوستوك) على محور جنوب دونيتسك على ما يصل إلى 75 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتال مصفحة ومركبتين في بلدتي أوغليدار وفوديان التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية، وحدات المدفعية 74 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 نقطة مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تقصف-مقر-اللواء-79-الأوكراني-المجوقل-1073265941.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/الشبح-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-بمساعدة-طائرة-مسيرة-1073265522.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-نيكولاييفكا-1073177416.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
12:06 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن "تدمير ورش عمل في منشأة للصناعات الجوية، التي تعمل على تطوير الطائرات دون طيار في خاركوف".
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال الهجومية لفرق التقدم والاقتحام من مجموعة القوات "الجنوبية"، تم القضاء على أكثر من 140 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة واحدة، وثلاث شاحنات صغيرة، وثلاث سيارات عسكرية، بالإضافة إلى تم تدمير مدفع هاوتزر "ميستا- بي".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أفدييفكا وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعل محور كوبيانسك، كبدت مدفعية الميدان التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تجمعات القوى البشرية والآليات العسكرية الأوكرانية خشائر فادحة في مناطق أولشانا وبيرشوترافنيفي وكراخمالنويه وبيريستوفويه في مقطاعة خاركوف ونوفوسيليسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة وسيارة عسكرية في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني ليمان، ونتيجة الضربات التي شنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لكتائب قوات "المركز"، تكبدت تجمعات القوى العاملة والآليات العسكرية لوحدات الفرقة الميكانيكية 66 و25 المحمولة جوا والألوية 81 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خسائر فادحة.
تم القضاء على أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة نقد جند، وثلاث مركبات قتال مدرعة، وراجمة غراد، فضلاً عن مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة بودليمان، في مقاطعة خاركوف.
كما قضت كتائب قوات الشرق (فوستوك) على محور جنوب دونيتسك على ما يصل إلى 75 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وعربة قتال مشاة وثلاث مركبات قتال مصفحة ومركبتين في بلدتي أوغليدار وفوديان التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك ، في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوغليدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية بنيران المدفعية.
واستهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية
، وحدات المدفعية 74 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 نقطة مختلفة.